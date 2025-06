Pronostico Argentina-Colombia: analisi, statistiche e quote top

L’Estadio Monumental di Buenos Aires si prepara a ospitare un match decisivo nelle Qualificazioni Mondiali 2026: Argentina contro Colombia. La partita, in programma l’11 giugno 2025, mette di fronte due squadre con stati d’animo e obiettivi ben distinti. Se l’Argentina è già sicura della qualificazione, la Colombia si gioca l’accesso diretto al torneo, in una sfida che promette emozioni e tensione agonistica.

Argentina imbattuta al Monumental: dati chiave e statistiche da record

La Selección, guidata da Lionel Scaloni, ha trasformato il Monumental in una vera e propria fortezza. Negli ultimi quattro incontri casalinghi di qualificazione, l’Argentina ha sempre vinto, segnando almeno tre gol in tre occasioni. Risultati come il 6-0 contro la Bolivia e il 4-1 inflitto al Brasile testimoniano la forza offensiva della squadra, con Julian Alvarez e Lionel Messi a guidare la classifica marcatori. La solidità difensiva è altrettanto notevole: la squadra non perde in casa contro la Colombia da sei partite, con un bilancio di quattro vittorie e due pareggi. Quando i padroni di casa passano in vantaggio, la percentuale di vittoria tocca il 100%.

La Colombia, allenata da Nestor Lorenzo, vive invece una fase complicata. Nonostante la vittoria nell’ultimo confronto diretto (2-1 a settembre), ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette sfide di qualificazione, subendo quattro sconfitte contro rivali dirette. I dati sottolineano ulteriori difficoltà: tre sconfitte consecutive in trasferta e nessuna vittoria nelle ultime cinque partite fuori casa. L’attacco si affida a Luis Diaz, di ritorno dalla squalifica, e alla creatività di James Rodriguez, che ha già servito cinque assist. Tuttavia, la Colombia fatica a reggere la pressione lontano da casa e spesso non riesce a rimontare dopo essere andata in svantaggio.

Argentina : 4 vittorie consecutive in casa

: 4 vittorie consecutive in casa Media gol in casa: 2,44 a partita

Colombia: 3 sconfitte consecutive in trasferta

Marcatori principali: Messi e Diaz (6 gol ciascuno)

Le statistiche suggeriscono una gara in cui l’Argentina parte nettamente favorita, sia per condizione che per rendimento casalingo.

Da questa analisi emerge una chiara tendenza: la Selección dovrebbe riuscire a imporsi sfruttando la superiorità tecnica e il fattore campo. Le quote dei pronostici riflettono questa situazione: vittoria Argentina al 58%, pareggio al 28%, successo ospite al 14%. La previsione di risultato più probabile è il 2-0 per i padroni di casa, con la possibilità che la porta resti inviolata (NoGoal al 64%). In sintesi, chi cerca certezze può puntare sulla vittoria dell’Argentina con pochi gol subiti.

Non perderti tutte le nostre analisi e approfondimenti sulle partite più importanti del panorama internazionale. Segui le nostre previsioni per restare sempre aggiornato sulle statistiche e sui trend delle qualificazioni mondiali!