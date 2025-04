Pronostico allenatori: Tottenham tra Motta e Allegri

Il mondo del calcio è in fermento per l’ipotetico passaggio di Thiago Motta o Massimiliano Allegri sulla panchina del Tottenham. Entrambi gli allenatori, dopo l’esperienza con la Juventus, sono al centro delle speculazioni di mercato, mentre il club inglese sembra pronto a una rivoluzione per dimenticare una stagione deludente. Tra indiscrezioni e quote dei bookmakers, i mister italiani potrebbero presto tornare sotto i riflettori.

Motta e Allegri: possibili candidati per il Tottenham

Il Tottenham, attualmente al quattordicesimo posto in Premier League, si trova ad affrontare una delle stagioni più difficili degli ultimi anni. L’esonero dell’attuale allenatore, Postecoglou, sembra ormai inevitabile, e la dirigenza è alla ricerca di un sostituto capace di risollevare le sorti del club. In questo contesto, i nomi di Thiago Motta e Massimiliano Allegri emergono come potenziali candidati, alimentando aspettative e dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori.

I bookmakers non sono rimasti indifferenti a queste voci. Secondo il sito Oddschecker, la possibilità che Thiago Motta prenda le redini del Tottenham è quotata 13 volte la posta, mentre per Allegri la quota sale a 17. Sebbene il favorito per succedere a Postecoglou sia Iraola, l’interesse per i due ex tecnici della Juventus non è passato inosservato.

Thiago Motta : quotato 13/1 per la panchina del Tottenham

: quotato 13/1 per la panchina del Tottenham Massimiliano Allegri : quotato 17/1

: quotato 17/1 Favorito per la panchina: Iraola

Le quote riflettono un interesse concreto, sebbene i piani del Tottenham siano ancora in fase embrionale. L’idea di affidarsi a un tecnico giovane come Motta, capace di portare freschezza e innovazione, è allettante per un club in cerca di riscatto. Tuttavia, la solidità e l’esperienza di Allegri potrebbero rappresentare una scelta più sicura e pragmatica.

Il futuro di Thiago Motta e Massimiliano Allegri potrebbe incrociarsi con quello del Tottenham, in un intreccio di panchine che promette di movimentare il panorama calcistico europeo. L’interesse delle squadre italiane e la possibilità di un’avventura in Premier League rendono le prossime settimane cruciali per i due allenatori. Le quote dei bookmakers sono indicative di scenari possibili, ma il calcio ci ha insegnato che nulla è certo fino all’ufficialità. Resta da vedere quale direzione prenderà il Tottenham, ma una cosa è chiara: il mercato degli allenatori è in pieno fermento.

