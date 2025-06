Pronostico Alcaraz-Bautista Agut: statistiche e analisi Queen’s

L’ATP Queen’s 2025 si avvicina al suo atto conclusivo con le semifinali che promettono spettacolo su erba londinese. La sfida tra Carlos Alcaraz e Roberto Bautista Agut, in programma sabato 21 giugno alle 15:30, attira l’attenzione di appassionati e curiosi, interessati non solo alle qualità tecniche dei due tennisti spagnoli ma anche alle opportunità di pronostico e alle statistiche che possono orientare le scelte degli scommettitori. In questa analisi, esamineremo i dati più rilevanti della semifinale e le indicazioni più interessanti per chi segue il torneo.

Alcaraz favorito secondo le statistiche: percorso e numeri

La semifinale tra Alcaraz e Bautista Agut è il risultato di due cammini molto differenti. Ecco alcuni dati chiave:

Carlos Alcaraz : numero 2 al mondo, ha raggiunto la semifinale con grande autorità. Nei quarti ha superato Arthur Rinderknech in due set (7-5, 6-4) in appena 84 minuti. Negli ottavi ha dovuto soffrire di più contro Jaume Munar , vincendo in tre set combattuti (6-4, 6-7, 7-5) dopo quasi tre ore e mezza di gioco.

: numero 2 al mondo, ha raggiunto la semifinale con grande autorità. Nei quarti ha superato in due set (7-5, 6-4) in appena 84 minuti. Negli ottavi ha dovuto soffrire di più contro , vincendo in tre set combattuti (6-4, 6-7, 7-5) dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Roberto Bautista Agut: vera sorpresa del torneo, a 37 anni ha dimostrato freschezza atletica e determinazione. Ha sempre vinto al terzo set: prima battendo Nuno Borges (6-7, 7-5, 6-4), poi rimontando Jakub Mensik (3-6, 6-3, 7-5) e infine superando Holger Rune (7-6, 6-7, 6-2).

La differenza in classifica e nei risultati recenti fa sì che secondo i pronostici Alcaraz sia il favorito per raggiungere la finale. Tuttavia, la condizione fisica e la serenità con cui Bautista Agut sta affrontando il torneo suggeriscono una partita più combattuta di quanto i ranking possano far pensare.

Giocatore Ranking Risultati recenti Carlos Alcaraz 2 7-5, 6-4 vs Rinderknech; 6-4, 6-7, 7-5 vs Munar; 6-4, 7-6 vs Walton Roberto Bautista Agut 51 7-6, 6-7, 6-2 vs Rune; 3-6, 6-3, 7-5 vs Mensik; 6-7, 7-5, 6-4 vs Borges

Le quote suggerite dagli esperti vedono la vittoria di Alcaraz abbinata all’Over 20.5 giochi come soluzione più probabile, con alternative interessanti come il risultato di 2-2 dopo i primi 4 giochi o l’Over 9.5 nel primo set.

In conclusione, la semifinale del Queen’s tra Alcaraz e Bautista Agut mette di fronte talento e esperienza. Pur con Alcaraz favorito per accesso alla finale, la solidità di Bautista Agut rende il match potenzialmente equilibrato. Le quote più rilevanti vedono la vittoria di Alcaraz e un match con almeno 21 giochi complessivi.

