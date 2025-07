Pronostico Ajax-Celtic: statistiche e analisi per Como Cup

La semifinale della Como Cup 2025 tra Ajax e Celtic, in programma il 24 luglio allo storico Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate calcistica. Due squadre dal passato glorioso si sfidano in una gara che, pur essendo amichevole, promette spettacolo grazie alla propensione offensiva di entrambe. Analizzeremo statistiche, andamento recente e le possibili strategie per comprendere meglio le dinamiche di questo incontro.

Ajax: statistiche recenti e rendimento casalingo in evidenza

Il Ajax arriva a questa semifinale forte di una striscia positiva: nelle ultime 4 amichevoli ha raccolto 3 vittorie e 1 pareggio, realizzando ben 12 gol ma mostrando qualche fragilità difensiva con 7 reti subite. La squadra olandese, guidata dal nuovo tecnico Heitinga, punta su giovani promettenti come Bouwman e Baas in difesa. Tuttavia, l’inesperienza potrebbe pesare contro un avversario ben organizzato come il Celtic. Dal punto di vista offensivo, il Ajax mantiene una media realizzativa di 2,26 gol a partita nelle gare casalinghe, dato che sottolinea la pericolosità del reparto avanzato. Gli scontri diretti più recenti vedono un leggero vantaggio per i padroni di casa, con tre successi negli ultimi cinque confronti e una media complessiva di tre gol a partita, segno di incontri sempre spettacolari.

La notizia principale riguarda la solidità e l’ottimo stato di forma del Celtic. I biancoverdi di Brendan Rodgers sono imbattuti in trasferta da mesi, con uno score recente di 7 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 10 partite. Impressionante la capacità di colpire subito: nel 59% dei casi il Celtic va in vantaggio già nel primo tempo, e quando succede in trasferta, vince nell’85% delle occasioni. La squadra scozzese ha appena travolto il Newcastle per 4-0 e, in amichevole, ha già dimostrato di sapere gestire il ritmo partita. Il baricentro alto, la qualità in mezzo al campo e la spinta sulle fasce con Yang e Maeda sono fattori determinanti. La gara, inoltre, potrebbe essere decisa dai rigori in caso di parità, aumentando così l’incertezza e l’attesa per un match che si annuncia equilibrato e ricco di emozioni.

In conclusione, Ajax e Celtic si affrontano in una sfida che promette gol e spettacolo, con statistiche che evidenziano un lieve vantaggio per gli olandesi, ma con gli scozzesi in grande condizione. Le quote vedono la vittoria dell’Ajax al 38%, il pareggio al 32% e il Celtic al 30%, con una probabilità del 68% per l’Over 2.5 e del 65% per il segno Goal. Il risultato più probabile? Un combattuto 2-2. Segui le nostre analisi per essere sempre aggiornato sui pronostici e le statistiche delle principali competizioni!