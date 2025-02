Pronostici Roma-Porto: statistiche e analisi in Europa League

Roma si prepara per una sfida decisiva in Europa League, affrontando il Porto allo Stadio Olimpico. Dopo un combattuto 1-1 in terra portoghese, i giallorossi cercano la vittoria per avanzare agli ottavi di finale. La partita, che si giocherà giovedì 20 febbraio 2025 alle 18:45, è attesa con grande entusiasmo dai fan e dagli esperti di scommesse, che vedono nella Roma la favorita.

Statistiche e commento sulla Sfida all’Olimpico

La Roma non ha mai eliminato il Porto nelle precedenti sfide europee, ma il fattore campo può essere la chiave. In casa, i giallorossi sono imbattuti da 8 partite, un record che li mette in una posizione di forza. Le quote indicano il successo della Roma a 1,72, mentre l’impresa portoghese è quotata a 4,75. Il pareggio, che porterebbe ai supplementari, vale 3,50. Il passaggio turno della Roma è quotato a 1,37, più favorevole rispetto al 3,10 del Porto. Le squadre si presentano con formazioni competitive, con Paulo Dybala e Artem Dovbyk pronte a fare la differenza per i padroni di casa.

Il Porto, nonostante un ruolino di marcia altalenante, resta un avversario ostico. I “Dragoes“, imbattuti da sei partite, hanno bisogno di un risultato positivo per continuare il loro cammino europeo. Tuttavia, le prestazioni casalinghe della Roma offrono loro un vantaggio significativo, avendo vinto 13 delle ultime 16 partite di Europa League disputate in casa.

Dybala, appena rientrato da un infortunio, e Dovbyk, il miglior realizzatore stagionale della squadra, saranno centrali nell’attacco della Roma. L’Olimpico sarà un alleato cruciale, con il supporto dei tifosi giallorossi pronti a spingere la squadra di Claudio Ranieri verso un’importante vittoria.

Le quote per il match vedono anche un’alta probabilità di pochi gol. L’opzione “No Gol” è quotata a 1,78, mentre un’altra espulsione, dopo le polemiche dell’andata, è a 3,15. La possibile necessità del VAR è a 3,00, aggiungendo ulteriore tensione a una partita già carica di aspettative.

Concludendo, la Roma appare ben posizionata per sfruttare il vantaggio casalingo e avanzare in Europa League. Tuttavia, il Porto non è nuovo a ribaltamenti di fronte e cercherà di sorprendere. Le quote scommesse indicano una leggera preferenza per i padroni di casa, ma il calcio ci ha insegnato a non sottovalutare mai l’imprevedibilità. Segui i nostri pronostici aggiornati ogni settimana: non perdere le migliori occasioni!