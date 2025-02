Pronostici Manchester City-Liverpool: scopri l’analisi

La Premier League inglese ci regala una delle sfide più attese della stagione: Manchester City contro Liverpool. Due squadre che negli ultimi anni hanno dominato il campionato, ora separate da una distanza di 17 punti in classifica. Il City cerca di riscattarsi dopo una stagione altalenante, mentre il Liverpool, forte del primo posto, mira a consolidare il suo cammino verso il titolo. L’appuntamento è fissato per domenica 23 febbraio alle 17:30 all’Etihad Stadium.

Statistiche e previsioni per Manchester City-Liverpool

Il Manchester City arriva a questa sfida dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid. In Premier, i “Citizens” si sono ripresi con una vittoria schiacciante per 4-0 contro il Newcastle. Tuttavia, è bene ricordare la recente sconfitta contro l’Arsenal per 5-1. Con soli 12 punti nelle ultime cinque partite, la squadra di Pep Guardiola ha mostrato una forma incostante, ma resta in corsa per un posto tra le prime quattro.

Ultimi 10 incontri tra le due compagini: 3 vittorie per il City , 2 per il Liverpool e 5 pareggi.

Per il Liverpool, la stagione è stata sinora trionfale in Premier League, nonostante la recente eliminazione dalla FA Cup. I “Reds” sono imbattuti in campionato dal 14 settembre, ma hanno registrato solo una vittoria nelle ultime quattro gare tra tutte le competizioni. La squadra allenata da Arne Slot è prima in classifica con un vantaggio di 8 punti sull’Arsenal.

L’Etihad Stadium sarà teatro di un incontro che promette spettacolo, con entrambe le squadre che cercheranno di imporsi. Le quote scommesse vedono interessante il mercato delle reti segnate. La combo “Multigol 1-3 primo tempo + Multigol 1-3 secondo tempo” offerta a 1.80 potrebbe rivelarsi allettante.

In conclusione, la sfida tra Manchester City e Liverpool si annuncia avvincente. I “Citizens” vorranno riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo le recenti delusioni, mentre i “Reds” cercheranno di mantenere il loro slancio positivo. Le quote scommesse indicano una potenziale sfida ricca di reti. Non perdere l’occasione di seguire questo spettacolo calcistico e scoprire se il City riuscirà a interrompere la striscia vincente del Liverpool.

Resta connesso con le nostre analisi e previsioni per scoprire come si evolverà questa entusiasmante stagione di Premier League!