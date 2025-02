Pronostici e statistiche SBK 2025: Phillip Island, si inizia!

Phillip Island si prepara a ospitare l’attesissimo primo round del Mondiale Superbike 2025, un evento che promette emozioni e spettacolo. Dopo un 2024 ricco di sorprese e di otto diversi vincitori, l’attenzione si concentra sui protagonisti della nuova stagione. Tra i nomi più attesi troviamo Toprak Razgatlioglu, dominatore della scorsa stagione, e altri talenti emergenti come Bulega e Petrucci. L’evento australiano sarà caratterizzato da nuove regolamentazioni e sfide tecniche che renderanno ogni gara imprevedibile e avvincente.

Statistiche e protagonisti del Mondiale SBK 2025

Il Mondiale Superbike 2025 inizia con grandi aspettative, specialmente per il round inaugurale di Phillip Island. La spettacolare pista australiana sarà teatro di sfide mozzafiato, con piloti e case costruttrici pronti a darsi battaglia. Tra i protagonisti più attesi, spicca Toprak Razgatlioglu, il “ricercato” numero uno dopo una stagione 2024 da record: 248 giri in testa, 18 vittorie di cui 13 consecutive e 27 podi in 30 gare. Il pilota turco, in sella alla BMW M1000RR, rappresenta una delle principali minacce per il titolo di campione del mondo. La competizione si preannuncia serrata anche grazie alla presenza di altri talenti di spicco come Bulega e Petrucci, che hanno già dimostrato il loro potenziale nei recenti test pre-stagionali. Inoltre, la partecipazione di Ducati, Honda, Yamaha e la rediviva Bimota aggiungono ulteriore pepe alla competizione. Quest’ultima, infatti, ritorna con una partnership strategica con Kawasaki, portando in pista le nuove KB998 motorizzate a quattro cilindri. Le attese sono alte anche per il debutto del nuovo regolamento sul flusso di carburante, che potrebbe influenzare significativamente le strategie di gara. Con un valore di riferimento iniziale di 47 kg/ora, le squadre dovranno adattarsi rapidamente per massimizzare il rendimento delle loro moto sotto il nuovo regime. Questo, insieme al cambio gomme obbligatorio previsto per il round di apertura, promette di rendere ogni giro una sfida tattica.

L'inizio del Mondiale Superbike 2025 a Phillip Island segna un nuovo capitolo per il mondo delle corse su due ruote. Con una griglia di partenza che vede un quarto dei piloti italiani e un terzo dello schieramento su moto Ducati, l'evento è destinato a rimanere nella memoria degli appassionati. Le quote scommesse riflettono l'incertezza e l'equilibrio della competizione, con Razgatlioglu favorito ma con Bulega e Petrucci pronti a sorprenderlo.