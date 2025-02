Pronostici e statistiche per Inter-Genoa di sabato 22 febbraio

Inter e Genoa si preparano a darsi battaglia in un incontro che promette spettacolo e intensità. Sabato sera, lo Stadio San Siro sarà lo scenario della ventiseiesima giornata della Serie A, dove i nerazzurri cercano di riprendersi dopo la sconfitta subita contro la Juventus. I rossoblù, d’altra parte, vogliono continuare la loro striscia positiva dopo la vittoria contro il Venezia. Tra pronostici, statistiche e analisi, ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo classico del calcio italiano.

Statistiche e precedenti tra Inter e Genoa

La rivalità tra Inter e Genoa è radicata nella storia del calcio italiano. Le due squadre si sono affrontate ben 143 volte, con i nerazzurri che vantano un bilancio favorevole in queste sfide. In Serie A, l’Inter ha conquistato 61 vittorie, mentre il Genoa ha ottenuto 37 successi, con 36 partite concluse in parità. In Coppa Italia, il dominio nerazzurro è ancora più evidente, con 8 vittorie su 9 incontri totali. Questi numeri mettono in luce il predominio storico dei milanesi, ma non si può sottovalutare la determinazione dei liguri, pronti a ribaltare le sorti nel match di sabato.

Il prossimo scontro vede l’Inter come favorita dai bookmaker, con una quota di 1,25 per la vittoria, mentre il pareggio è quotato a 6,00 e la vittoria del Genoa a 10,00. Le quote rispecchiano le aspettative di un match dominato dai padroni di casa, ma il calcio ci ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Analizzando le probabili formazioni, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe optare per un modulo 3-5-2, con Yann Sommer tra i pali e Benjamin Pavard sulla fascia destra. In attacco, Lautaro Martinez sarà affiancato da Joaquin Correa, mentre il centrocampo sarà orchestrato da Hakan Calhanoglu, affiancato da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan.

Dall’altra parte, il Genoa guidato da Patrick Vieira scenderà in campo con un 4-4-2. Nicola Leali sarà il portiere, e la difesa vedrà protagonisti Koni De Winter e Mattia Bani. In attacco, l’ex nerazzurro Andrea Pinamonti farà coppia con Caleb Ekuban. Le assenze di giocatori chiave come Vitinha e Badelj rappresentano un ostacolo significativo per i rossoblù, che comunque cercheranno di sorprendere i loro avversari.

Con le quote che indicano una chiara preferenza per l’Inter, la sfida si preannuncia avvincente e piena di colpi di scena. Per chi è alla ricerca di pronostici vincenti e delle migliori quote, questo match offre numerose opportunità da cogliere. Se desideri rimanere aggiornato sui prossimi incontri e sfruttare le migliori offerte, consulta i nostri pronostici settimanali e scopri le quote più vantaggiose per le tue scommesse!