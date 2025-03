Pronostici e statistiche della Finale Carabao Cup

Il mondo delle scommesse sportive trova un altro emozionante capitolo con la finale della Carabao Cup tra il Liverpool e il Newcastle a Wembley. In palio non c’è solo un trofeo, ma una serie di primati e storie da riscrivere. Da un lato, i Reds vogliono consolidare il loro dominio nella competizione, dall’altro i Magpies sperano di porre fine ad un digiuno lungo quasi settant’anni.

Liverpool: supremazia storica da riaffermare

I Reds, già detentori del titolo, puntano a portare a casa l’undicesima Carabao Cup, rafforzando ulteriormente il loro primato nella storia della competizione. Sotto la guida di Arne Slot, il Liverpool cerca il primo trofeo di una nuova era. La squadra arriva a Wembley con una forma eccezionale, avendo segnato 69 gol in Premier League e 14 in questa edizione della coppa. Nonostante l’eliminazione ai rigori contro il Paris Saint-Germain in Champions League, i Reds sembrano pronti per affrontare questa sfida. Il tecnico olandese ha espresso fiducia nella condizione fisica dei suoi giocatori, con un attacco che fa affidamento su fuoriclasse come Mohamed Salah e Cody Gakpo.

Il Newcastle, d’altro canto, vede in questa finale un’opportunità unica per spezzare una lunga serie di delusioni. L’ultimo trionfo nazionale risale al 1955 con la FA Cup, e da allora i Magpies hanno perso ben cinque finali di coppe nazionali. Sotto la guida di Eddie Howe, il Newcastle ha mostrato un ottimo rendimento nella Carabao Cup, con un impressionante 75% di vittorie. Tuttavia, le assenze di giocatori chiave come Sven Botman e Anthony Gordon potrebbero pesare molto.

Il duello tra i bomber Salah e Alexander Isak rappresenta uno dei punti critici della sfida. Salah ha un record eccezionale contro il Newcastle, ma il suo rendimento a Wembley è stato finora modesto. Dall’altra parte, Isak ha già dimostrato di saper colpire il Liverpool, rendendo la sfida ancora più avvincente.

Le quote vedono il Liverpool favorito con una vittoria quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica, mentre il successo del Newcastle rappresenterebbe una vera e propria impresa. La previsione generale vede entrambe le squadre andare a segno, con il segno “gol” quotato a 1.63.

La finale della Carabao Cup tra Liverpool e Newcastle promette spettacolo ed emozioni. I Reds puntano alla storia, mentre i Magpies cercano la redenzione. Segui le nostre analisi esclusive e resta aggiornato sugli sviluppi di questa affascinante competizione!

