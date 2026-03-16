Il conto alla rovescia per la partita che può rimettere la Nazionale sulla strada del Mondiale 2026 è entrato nella fase decisiva. L’appuntamento è fissato: giovedì 26 marzo 2026, alle 20:45, a Bergamo, con Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff. Poi, in caso di vittoria, la prospettiva di un’ulteriore sfida senza appello martedì 31 marzo 2026 in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia, con orario ancora da definire (18:00 o 20:45). In questo scenario ad alta tensione, il commissario tecnico Gennaro Gattuso sta lavorando su un gruppo che deve conciliare ambizione e urgenza, qualità e concretezza, ma soprattutto condizione fisica e affidabilità mentale. Le scelte non sono solo tecniche: sono una dichiarazione di intenti, perché in una gara secca ogni dettaglio pesa il doppio e la gestione dei momenti diventa determinante.

Le scelte di Gattuso tra gerarchie e condizione: chi è in bilico e perché

La costruzione della lista dei convocati è un esercizio di equilibrio: Gattuso deve individuare un nucleo solido, capace di reggere la pressione di una semifinale che non ammette recuperi, e allo stesso tempo inserire soluzioni che diano all’Italia alternative durante la partita. In questa fase, l’allenatore ragiona su due piani: da una parte le certezze, dall’altra le variabili legate a forma e disponibilità. Il primo punto fermo, paradossalmente, riguarda un’assenza: non ci sarà il ritorno in azzurro di Marco Verratti. Il centrocampista, alle prese con un problema al ginocchio, dovrebbe essere operato nei prossimi giorni: un’uscita di scena che chiude la porta a una soluzione d’esperienza e palleggio, e costringe lo staff a ridisegnare l’idea di gestione del ritmo, soprattutto nei momenti in cui la partita rischia di diventare “sporca”.

Accanto a questa rinuncia, ci sono situazioni da monitorare ma meno allarmanti: Alessandro Bastoni e Moise Kean vengono valutati in un quadro che, allo stato attuale, non dovrebbe impedire la loro presenza. La differenza, in un percorso come questo, è sostanziale: perdere un titolare potenziale a ridosso della gara significherebbe non solo cambiare un nome, ma rivedere automatismi. Per un difensore come Bastoni l’impatto è anche nella costruzione dal basso e nella qualità dell’uscita palla, mentre per Kean la questione è la profondità, la capacità di attaccare lo spazio e offrire un riferimento fisico, caratteristiche utili quando serve alzare il baricentro senza perdere campo.

Il capitolo più delicato è quello dei “tagli” e delle scelte di rottura. Nicolò Zaniolo, nonostante una stagione positiva a Udine, al momento sembra fuori dai giochi “a meno di sorprese”: una decisione che racconta tanto del profilo che Gattuso cerca in questa fase. In un playoff contano disciplina tattica, continuità nei 90 minuti, capacità di stare dentro la partita anche quando la palla scotta. L’esclusione di un giocatore di talento può essere letta come la ricerca di un equilibrio più affidabile, con meno oscillazioni tra lampi e pause. Nella stessa cornice rientrano le valutazioni sugli esterni offensivi: Federico Chiesa viene considerato una possibilità (con l’ultima convocazione che risale a novembre 2023), mentre Domenico Berardi appare più defilato (assente dal giugno 2024). Qui il nodo è chiaro: per incidere in una partita senza ritorno non basta il nome, serve lo stato di forma e la prontezza nel reggere intensità e duelli ripetuti.

In mezzo a questi incastri spunta anche l’idea di un volto nuovo: Palestra è indicato come possibile unica novità assoluta. Una scelta del genere, se confermata, avrebbe un significato preciso: portare energia fresca e caratteristiche specifiche, senza però stravolgere l’ossatura. Nel calcio delle partite secche, una sorpresa può essere un vantaggio se aggiunge qualcosa di immediato (gamba, aggressività, capacità di coprire più ruoli), ma deve essere gestita con intelligenza per evitare che l’inesperienza diventi un peso emotivo. Ecco perché la sua eventuale chiamata sarebbe comunque inserita in un contesto di responsabilità distribuite: la gara la vincono i leader, ma spesso la svoltano i dettagli portati dalla panchina.

Il piano per Irlanda del Nord: equilibrio, alternative offensive e gestione dei momenti

Il playoff contro l’Irlanda del Nord non è una partita da interpretare solo con la qualità. È una gara che richiede letture continue, perché l’avversario tende a trasformare ogni situazione in un duello, ogni palla inattiva in un’arma, ogni transizione in un’opportunità per sporcare il ritmo. In questo tipo di sfide l’Italia deve evitare due errori classici: l’impazienza e la presunzione. L’impazienza porta a forzare giocate e ad allungare la squadra, aprendo spazi che in un match da dentro o fuori diventano voragini; la presunzione spinge a sottovalutare la fatica mentale necessaria per restare lucidi quando la partita non si mette subito sui binari desiderati.

La prima missione di Gattuso sarà costruire una squadra “corta”, capace di stare alta senza scoprirsi, e pronta a riaggredire appena perde palla. In questo contesto, il centrocampo assume un ruolo centrale: non solo per creare gioco, ma per controllare la temperatura emotiva del match. Se manca un regista di esperienza come Verratti, diventa ancora più importante distribuire compiti chiari: chi detta i tempi, chi accompagna, chi protegge la difesa quando gli esterni salgono. Nomi come Manuel Locatelli entrano in questa logica: ordine, letture, capacità di fare da ponte tra le due fasi. Anche Niccolò Pisilli è una delle opzioni prese in considerazione, segnale di come lo staff stia ragionando su energie e soluzioni che possano cambiare passo alla partita, soprattutto se dovesse incartarsi su un piano troppo prevedibile.

Davanti, il tema è altrettanto sensibile: l’Italia deve scegliere se cercare subito profondità e aggressione dell’area o se costruire con più pazienza, lavorando sulle seconde palle e sugli inserimenti. Qui le alternative diventano decisive. Kean, se disponibile e al meglio, offre uno sbocco diretto: dà una presenza che costringe i difensori a scappare e crea spazio per chi arriva da dietro. Ma non può essere l’unico piano. Tra i profili valutati c’è Mateo Retegui, che può dare peso e attacco della porta; c’è Gianluca Scamacca, che aggiunge fisicità e gioco spalle alla porta; c’è Giacomo Raspadori, che può collegare e muoversi tra le linee; e c’è persino Francesco Pio Esposito, opzione che parla di prospettiva ma anche di caratteristiche diverse, utili se serve cambiare spartito in corsa. La presenza di più profili “compatibili” consente un vantaggio tattico: non dover riscrivere la partita, ma semplicemente spostarne gli equilibri con un cambio mirato.

Sulle fasce, la scelta tra esterni più “di gamba” o più “di qualità” sarà uno dei crocevia. Nella rosa dei profili possibili compaiono Matteo Politano, Mattia Zaccagni e Riccardo Orsolini, tre giocatori diversi per stile ma accomunati da un requisito chiave: la capacità di produrre qualcosa anche quando la partita è bloccata. In un playoff conta la giocata che sposta un uomo, la palla tagliata sul primo palo, il cross dopo una finta, il tiro che obbliga il portiere a un intervento e genera una respinta. Gattuso dovrà bilanciare tutto questo con un principio non negoziabile: non concedere ripartenze centrali. Se l’Italia dovesse sbilanciarsi troppo presto, l’Irlanda del Nord avrebbe proprio ciò che cerca: una partita spezzata, fatta di corse all’indietro e di palloni da difendere con affanno.

Infine, c’è l’aspetto psicologico. La semifinale del 26 marzo 2026 va pensata come una gara in cui i momenti contano quanto la tecnica: i primi 15 minuti, l’eventuale fase senza gol, la reazione a un episodio sfavorevole, la gestione dell’ultima mezz’ora se il risultato è in bilico. Per questo le scelte di convocazione non premiano solo la qualità assoluta, ma la capacità di reggere una notte che pesa come un’intera campagna qualificazione. E in un contesto del genere, ogni decisione – chi parte, chi entra, chi batte un piazzato – può diventare la differenza tra una strada che si riapre e un’altra occasione mancata.