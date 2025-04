Primeira Liga: analisi e pronostici Porto-Benfica

La Primeira Liga portoghese è giunta alla 28ª giornata, un turno chiave per molte squadre impegnate nella lotta per la salvezza o per un posto nelle competizioni europee. Tra le partite di spicco, il confronto tra il Porto e il Benfica si presenta come uno scontro decisivo ad alta tensione, mentre il Gil Vicente e il Moreirense si contendono punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Scopriamo insieme le analisi e i pronostici delle gare in programma.

Porto-Benfica: Sfida Cruciale per la Vetà

Il big match tra il Porto e il Benfica, in programma allo stadio Do Dragao, promette grande spettacolo e punti pesanti in palio. Il Porto, reduce da una serie di tre vittorie nelle ultime quattro partite, cerca di ridurre il distacco dalla vetta, attualmente a nove punti. Tuttavia, la squadra è consapevole che il terzo posto, condiviso con il Braga, potrebbe compromettere la qualificazione alla prossima edizione di Europa League.

Benfica : Otto vittorie consecutive dopo la sconfitta con il Casa Pia .

: Otto vittorie consecutive dopo la sconfitta con il . Classifica attuale: Primo posto condiviso con lo Sporting .

. Propensione bassa ai pareggi: Solo due in stagione.

La partita si preannuncia dunque fondamentale per entrambe le squadre. Sul fronte scommesse, le quote più interessanti vedono l’esito “gol” quotato a 1,70 su Lottomatica, mentre un pareggio è offerto a 3,15 su SNAI. Da considerare anche l’opzione “segna gol squadra ospite” a 1,22 su GoldBet.

La giornata di campionato prosegue con il Gil Vicente che ospita il Moreirense. Il Gil Vicente, vincente nel turno precedente contro il Boavista grazie alla tripletta di Pablo Felipe, si trova in quintultima posizione, a tre punti dalla zona retrocessione. Il Moreirense, imbattuto da quattro giornate, ha ottenuto sei punti in questo periodo, il che lo colloca a nove punti sopra la zona rossa.

Puntare sulla doppia chance 1x quotata a 1,35 su Lottomatica .

. Alternativa: Esito over 1,5 secondo tempo a 2,60 su GoldBet .

. Giocata ambiziosa: Pablo marcatore a 3,65 su SNAI.

Infine, il confronto tra Nacional ed Estrela vede il Nacional cercare punti salvezza, mentre l’Estrela lotta per uscire dalla terzultima posizione. Le quote suggeriscono l’esito “1” a 2,00 su SNAI e la multigol 2-4 a 1,55 su Lottomatica.

In sintesi, la 28ª giornata della Primeira Liga offre partite ad alta tensione dove ogni punto conta. Mentre le squadre cercano di consolidare le loro posizioni, le opportunità di scommessa sono molteplici e promettono emozioni forti per gli appassionati del calcio portoghese. Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!