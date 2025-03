Premier League: pronostico West Ham-Newcastle

La Premier League continua a regalare emozioni e colpi di scena, e la sfida tra West Ham e Newcastle non fa eccezione. Entrambe le squadre stanno vivendo momenti di alti e bassi, con gli Hammers che cercano di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione e i Magpies impegnati nella corsa per un posto nelle competizioni europee. Un match che si preannuncia equilibrato, ricco di spunti interessanti per gli appassionati di calcio e non solo.

West Ham: risultati recenti e statistiche

Il West Ham è reduce da due vittorie consecutive contro Arsenal e Leicester, risultati che hanno dato respiro alla squadra londinese. Attualmente, gli Hammers si trovano a +16 punti dalla zona retrocessione, un margine che permette loro di affrontare con più serenità la parte finale della stagione. Tuttavia, la stagione è stata caratterizzata da una performance casalinga altalenante, con sette sconfitte, due pareggi e cinque vittorie. Anche il reparto offensivo non ha brillato particolarmente, avendo messo a segno solo 32 gol finora.

Per quanto riguarda il Newcastle, le ambizioni europee sono ancora vive nonostante le difficoltà. Dopo un inizio promettente, i Magpies hanno subito un calo di rendimento che li ha visti scivolare al nono posto. Le ultime quattro partite hanno portato solo una vittoria, mettendo a rischio la qualificazione alle competizioni europee. La squadra dovrà migliorare per rientrare tra le prime quattro e mantenere vivo il sogno Champions League.

Le quote scommesse suggeriscono un match equilibrato. L’esito “gol” è quotato a 1,57, mentre un pareggio è valutato a 3,50. La possibilità di superare i 8,5 calci d’angolo è offerta a 1,30, rendendo la partita interessante anche sotto il profilo delle scommesse.

Il match tra West Ham e Newcastle promette di essere avvincente, con entrambe le squadre desiderose di conquistare punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali. Gli Hammers vogliono consolidare la propria posizione a metà classifica, mentre i Magpies puntano a risalire la classifica per rimanere in corsa per un posto in Europa. Le quote scommesse suggeriscono un incontro aperto a diverse soluzioni, con il pareggio che potrebbe risultare l’opzione più gettonata.

Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!