Premier League: pronostico e statistiche squadre in Europa

La Premier League si appresta a vivere un finale di stagione ricco di colpi di scena, che potrebbe proiettare fino a dieci squadre inglesi nelle competizioni europee nella prossima stagione. Con la recente vittoria del Tottenham in Europa League, le possibilità di vedere un numero record di club inglesi nelle coppe continentali sono aumentate, alimentando discussioni e previsioni sui possibili scenari che si potrebbero concretizzare al termine dell’ultima giornata di campionato e dopo la finale di Conference League.

Le statistiche delle qualificate inglesi in Europa: un record vicino

La stagione attuale della Premier League si distingue per l’eccezionale competitività e per la possibilità, tutt’altro che remota, che il calcio inglese stabilisca un nuovo primato: fino a dieci squadre qualificate alle prossime coppe europee. Analizzando la classifica aggiornata, emergono dati significativi:

Liverpool già campione d’Inghilterra con 83 punti e qualificazione sicura in Champions League .

già campione d’Inghilterra con 83 punti e qualificazione sicura in . Arsenal (71), Manchester City (68), Newcastle (66), Chelsea (66) già certi della partecipazione alla massima competizione europea.

(71), (68), (66), (66) già certi della partecipazione alla massima competizione europea. Aston Villa (66) e Crystal Palace (52, vincitore della FA Cup ) diretti verso la Europa League .

(66) e (52, vincitore della ) diretti verso la . Tottenham, vincitore dell’Europa League, conquista un insperato posto in Champions nonostante il 17° posto in classifica.

Questo scenario, se confermato, porterebbe il totale delle squadre inglesi in Europa a otto. Tuttavia, ulteriori combinazioni possono far salire il numero fino a dieci, a seconda dei risultati dell’ultima giornata e della finale di Conference League tra Chelsea e Betis.

Il cuore della notizia ruota attorno alle possibili combinazioni che consentirebbero a dieci club della Premier League di partecipare alle coppe europee. La situazione si è complicata dopo la vittoria del Tottenham in Europa League, che ha garantito agli Spurs un posto in Champions nonostante una stagione difficile. Un’altra variabile riguarda il Crystal Palace, qualificato in Europa League grazie al trionfo in FA Cup, ma in attesa di una decisione UEFA sulla multiproprietà collegata all’azionista John Textor. Il Chelsea, con la finale di Conference League ancora da disputare, potrebbe influenzare la distribuzione degli slot europei: se i Blues vincessero la coppa e chiudessero tra sesto e settimo posto in campionato, il posto in Europa League verrebbe redistribuito, facendo scalare anche la qualificazione in Conference alle squadre a seguire. In tal caso, fino a dieci club inglesi sarebbero presenti nelle competizioni UEFA, un risultato storico che rifletterebbe la forza e la profondità della Premier League sul palcoscenico continentale.

In conclusione, l’ultima giornata di Premier League e la finale di Conference League saranno decisive per determinare il destino europeo di diversi club inglesi. Le quote delle scommesse sugli esiti delle qualificazioni sono in continuo aggiornamento, con particolare attenzione sulle sfide di Chelsea e Crystal Palace. Appassionati e scommettitori attendono con interesse gli sviluppi di un finale di stagione che potrebbe entrare nella storia.

