Premier League: Newcastle vs Palace, pronostici vincenti

Newcastle e Crystal Palace si preparano a incrociare le lame in un recupero della ventinovesima giornata della Premier League, una partita che promette di essere cruciale per il destino delle due squadre. Mentre i bianconeri di Howe sono in piena corsa per un posto in Champions League, il Palace è già salvo e ha la testa alla storica semifinale di FA Cup. Questa sfida non sarà solo una questione di punti ma di ambizioni e motivazioni.

Statistiche chiave per il Newcastle

Il Newcastle arriva a questo appuntamento in uno stato di forma straordinario, reduce da una serie di cinque vittorie consecutive che lo hanno portato a sognare un posto in Champions League.

Ultime 5 partite: 5 vittorie

Posizione attuale: 4° in classifica

Obiettivo: qualificazione in Champions League

Il tecnico Howe ha saputo dare una solidità difensiva alla squadra, che si è rivelata cruciale nelle partite più delicate. La vittoria recente contro il Manchester United ha dimostrato la loro capacità di competere ai massimi livelli.

In questa fase decisiva della stagione, ogni punto è fondamentale per i bianconeri. Con un attacco guidato da giocatori come Tonali, le aspettative sono alte. La squadra non intende mollare e punta a sfruttare il momento favorevole per consolidare la sua posizione tra le prime quattro.

Nel frattempo, il Crystal Palace, pur avendo sollevato significativamente il livello nel girone di ritorno, ha già centrato l’obiettivo salvezza. Tuttavia, i “Eagles” sono più concentrati sulla prossima semifinale di FA Cup, un traguardo che rappresenta una pagina storica per il club.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Gli appassionati di scommesse potranno confrontare le quote offerte dai principali operatori come Goldbet, Snai e Lottomatica, che propongono diverse offerte per i nuovi iscritti.

Con una quota favorita per il Newcastle e con il Crystal Palace che potrebbe sorprendere, la sfida si preannuncia avvincente. Segui le nostre analisi dettagliate e non perdere le ultime previsioni e pronostici!