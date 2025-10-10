Pogba, nuovo stop con il Monaco: il ritorno in campo è ancora un’incognita

Quando tutto sembrava pronto per il ritorno in campo, Paul Pogba è costretto a fermarsi ancora. La sosta per le nazionali avrebbe dovuto segnare il momento del rientro, ma un dolore alla coscia destra accusato in allenamento ha fatto saltare ogni previsione.

Il centrocampista francese, che sognava di tornare protagonista in Ligue 1 dopo l’addio alla Juventus, deve ora fare i conti con un nuovo ostacolo. Lo staff medico del Monaco valuterà nelle prossime ore l’entità del problema, per evitare ricadute e programmare con cautela un percorso di recupero che appare sempre più complicato.

😁🤝 Paul Pogba (32) x Ansu Fati (22) in Monaco training. 🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/uoZ0kjrPzp — EuroFoot (@eurofootcom) October 1, 2025

Tre mesi senza minuti ufficiali

Da quando è approdato al Monaco, Pogba non ha ancora disputato un solo minuto in gare ufficiali. Tre mesi di attesa e di allenamenti interrotti da nuovi problemi fisici, in un periodo in cui tifosi e addetti ai lavori speravano di rivedere almeno un accenno della sua classe.

I ricordi dei trionfi con la Juventus — i quattro scudetti e le notti europee — e della vittoria in Europa League con il Manchester United fanno da contraltare a un presente difficile, segnato da un fisico che fatica a rispondere alle ambizioni di un campione.

Tra speranze e ostacoli

Eppure, la speranza di rivedere il vero Pogba non si è spenta. Le lacrime alla presentazione al Monaco avevano raccontato il desiderio sincero di ripartire, di ritrovare sé stesso e quella magia che lo aveva reso uno dei centrocampisti più amati della sua generazione.

Oggi però la strada verso il ritorno si presenta ripida e piena di incertezze. Serviranno pazienza, determinazione e fiducia per superare l’ennesimo ostacolo e tentare, ancora una volta, di riaccendere la luce di un talento che il calcio mondiale non ha mai smesso di aspettare.

