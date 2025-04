Pisa-Modena: pronostico e statistiche di Serie B

Pisa e Modena si preparano ad affrontarsi in una sfida cruciale per il 32esimo turno della Serie B. Mentre i toscani puntano al terzo trionfo consecutivo per consolidare il secondo posto e avvicinarsi alla promozione diretta in Serie A, gli emiliani cercano di rimanere in corsa per i playoff. La partita, che si terrà alla Cetillar Arena, vedrà il Pisa come favorito, ma il Modena non lascerà nulla di intentato per migliorare la propria posizione in classifica.

Statistiche e Pronostico per Pisa-Modena

Il Pisa, con i suoi 63 punti, è attualmente al secondo posto in classifica, con un vantaggio di otto punti sul terzo, lo Spezia. La squadra di Filippo Inzaghi è in forma smagliante, reduce da una vittoria per 3-0 contro il Cosenza. D’altro canto, il Modena, guidato da Paolo Mandelli, si trova al decimo posto con 38 punti, a soli due punti dalla zona playoff. Gli emiliani hanno dimostrato di poter essere pericolosi, come testimonia il loro recente successo per 2-1 contro il Catanzaro.

Le quote di scommessa riflettono il favore del Pisa per il match: la vittoria dei toscani è quotata a 1.83, mentre quella del Modena è a 4.33. Il pareggio è quotato a 3.20. Guardando ai gol, l’Under 2.5 è favorito con una quota di 1.53, rispetto all’Over 2.5 a 2.25. Il risultato esatto di 1-0 per il Pisa è quotato a 5.75, mentre un 2-0 a 8.00. Lo 0-0 ha una quota di 7.00, e l’1-1 è quotato a 6.75. Per il Modena, lo 0-1 è a 9.75 e lo 0-2 a 20.00.

La partita di andata vide il Modena trionfare per 1-0, dimostrando che la squadra emiliana può giocare alla pari con avversari di alta classifica. Tuttavia, il Pisa ha l’opportunità di ribaltare il risultato e cementare la sua posizione per la promozione diretta.

In conclusione, la sfida tra Pisa e Modena promette di essere avvincente, con entrambe le squadre che cercano di massimizzare i loro obiettivi stagionali. Le quote di scommessa indicano un leggero vantaggio per i toscani, ma il calcio è imprevedibile e il Modena potrebbe sorprendere. Gli appassionati sono invitati a seguire l’incontro su Dazn e Amazon Prime Video e a non perdere le ultime analisi e pronostici su Sport.it!

