PGA Championship 2025: pronostico, statistiche e quote top

Il PGA Championship 2025, secondo major stagionale di golf, si disputa quest’anno sul celebre percorso di Quail Hollow a Charlotte, North Carolina. L’evento, giunto alla sua 107° edizione, attira i migliori giocatori del mondo e si preannuncia come una delle competizioni più attese dell’anno, sia per gli appassionati sia per chi segue il torneo con interesse per le scommesse sportive. La presenza di grandi nomi e la difficoltà tecnica del tracciato rendono la corsa al titolo particolarmente incerta e affascinante.

Quote, pronostico e favoriti: le statistiche di Quail Hollow

Il PGA Championship 2025 offre uno scenario di altissimo livello: 156 giocatori qualificati, un percorso impegnativo e un field ricco di campioni. Dopo il successo di Rory McIlroy al The Masters, proprio il nordirlandese si presenta come uno dei favoriti, forte di un recente storico Grand Slam e di ottime prestazioni stagionali. Da segnalare anche Scottie Scheffler, attuale numero uno del mondo, desideroso di aggiungere un altro major al suo palmarès.

Xander Schauffele , campione in carica, punta a confermare il titolo dopo la vittoria dello scorso anno.

, campione in carica, punta a confermare il titolo dopo la vittoria dello scorso anno. Justin Thomas , già vincitore su questo tracciato nel 2017, appare in netta ripresa e vuole tornare protagonista.

, già vincitore su questo tracciato nel 2017, appare in netta ripresa e vuole tornare protagonista. Bryson DeChambeau , reduce da ottimi risultati nei major e nelle competizioni LIV, è tra i più accreditati grazie alle sue statistiche di Driving Distance e Tee to Green.

, reduce da ottimi risultati nei major e nelle competizioni LIV, è tra i più accreditati grazie alle sue statistiche di Driving Distance e Tee to Green. Attenzione anche a Jordan Spieth, che cerca il suo personale Grand Slam, e al giovane Ludvig Aberg, pronto a sorprendere.

Il percorso di Quail Hollow è caratterizzato da buche tecniche e ostacoli naturali che metteranno alla prova ogni aspetto del gioco. Dal lungo e impegnativo par 4 iniziale fino al temibile par 4 finale con acqua sulla sinistra, la gestione della pressione sarà fondamentale. Le quote dei principali favoriti riflettono l’incertezza:

Giocatore Quota Vittoria Bryson DeChambeau @9.00 Justin Thomas @17.00 Patrick Reed @67.00 Corey Conners (Top 20) @3.25

I dati statistici vedono in McIlroy e DeChambeau i principali candidati per la top-5, seguiti da Scheffler, Thomas e Schauffele.

La combinazione di forma attuale, esperienza e adattabilità al percorso sarà cruciale per individuare il vincitore.

In conclusione, il PGA Championship 2025 promette spettacolo e incertezza fino all’ultimo colpo. Le quote riflettono grande equilibrio tra i favoriti, con DeChambeau proposto a 9.00, Thomas a 17.00 e l’outsider Reed a 67.00. Il canadese Conners rappresenta una scommessa interessante per un piazzamento tra i primi 20. Segui tutte le nostre analisi e rimani informato sulle statistiche e i pronostici dei grandi eventi: consulta la sezione dedicata a golf e scopri le nostre previsioni dettagliate!