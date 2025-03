Home | Petrarca vs Mogliano: pronostico e statistiche Serie A Elite

La Serie A Elite di rugby si prepara a vivere una delle sue giornate più intense e ricche di emozioni con la quattordicesima giornata di campionato. Tra grandi attese e pronostici che tengono con il fiato sospeso, il weekend rappresenta un punto cruciale per molte squadre in cerca di conferme, riscatti e posizionamenti strategici in classifica. Ad arricchire il palinsesto, il derby veneto tra Petrarca Rugby e Mogliano Veneto Rugby, un incontro che promette scintille e spettacolo.

Statistiche e pronostici per il derby veneto

Sabato 8 marzo, lo scontro tra Petrarca Rugby e Mogliano Veneto Rugby, trasmesso in diretta su Rai Sport alle 14:00, si presenta come il match clou della giornata. Petrarca, attualmente al terzo posto, è deciso a mantenere la sua posizione e a proteggere il margine di vantaggio sulle Fiamme Oro Rugby. L’assenza del capitano Andrea Trotta potrebbe pesare, ma la squadra potrà contare sull’esperienza di Tito Tebaldi, pedina fondamentale per il gioco.

Petrarca Rugby ha bisogno di una vittoria per non perdere terreno sui diretti avversari.

ha bisogno di una vittoria per non perdere terreno sui diretti avversari. Mogliano, rafforzato dal rientro dei “Permit Player” dal Benetton, si presenta senza pressioni di classifica, rendendoli avversari potenzialmente pericolosi.

Nel contempo, a Rovigo, il Femi-CZ Rovigo ospita i Sitav Lyons al “Battaglini”. I Bersaglieri, favoriti, devono però fare attenzione agli emiliani, capaci di buone prestazioni nella seconda parte di stagione.

Domenica, lo scenario si sposta in Emilia con il derby tra HBS Colorno e Valorugby Emilia. Il HBS Colorno, forte della recente vittoria contro Petrarca, punta a un’altra prestazione di livello, mentre Valorugby, quarto, non può permettersi passi falsi per mantenere il passo verso le semifinali.

La classifica vede il Rugby Viadana 1970 in vetta con 55 punti, seguito dal Femi-CZ Rovigo a 51 e dal Petrarca Rugby a 45. Mogliano e HBS Colorno sono appaiati a 25, mentre la Lazio Rugby 1927 chiude con soli 5 punti.

Con una classifica così serrata, ogni partita si trasforma in una sfida decisiva.

In chiusura, questo weekend promette di essere determinante per molte squadre. Le quote delle scommesse vedono il Rugby Viadana come favorito, mentre la sfida tra Petrarca e Mogliano resta aperta a qualunque esito, grazie all’imprevedibilità tipica dei derby.

