Perché Alcaraz spreca più energie di Sinner nei primi turni: il motivo

Negli ultimi anni, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono diventati protagonisti ricorrenti nel panorama del circuito ATP, incontrandosi spesso nelle fasi decisive dei tornei più prestigiosi. Tuttavia, la strada che ciascuno percorre per raggiungere le finali rivela strategie e dinamiche molto diverse, soprattutto in termini di gestione delle energie nelle prime fasi delle competizioni.

Se da una parte entrambi condividono una costante presenza nei turni conclusivi, dall’altra i loro percorsi verso la vetta sono caratterizzati da un ritmo e da un approccio distinti. In particolare, i primi incontri di ciascun torneo mettono in luce una disparità evidente nella capacità di amministrare forze fisiche e mentali.

Strategie di approccio: Sinner parte cauto, Alcaraz soffre l’avvio

Sinner adotta un avvio misurato, preferendo impostare il proprio ritmo gradualmente e senza forzare oltre il necessario. Questa tattica, visibile anche a Wimbledon, gli consente di evitare sprechi inutili di energie e di mantenere concentrazione costante. Un esempio significativo si è visto a Cincinnati, dove l’altoatesino ha esordito con una prestazione solida, risolvendo la partita rapidamente e senza eccessivi sforzi.

Al contrario, Alcaraz incontra spesso difficoltà nell’impostare un ritmo efficiente già dai primi turni. Dopo aver ceduto un set a Fabio Fognini a Londra, anche la sua sfida contro Damir Dzumhur a Cincinnati si è rivelata insidiosa. L’incontro con il bosniaco ha messo in risalto alcune fragilità dello spagnolo nelle fasi iniziali dei tornei, che spesso si traducono in un maggiore dispendio energetico.

Analisi tattica: la gestione delle difficoltà in partita

Il confronto tra Alcaraz e Dzumhur a Cincinnati è stato emblematico per comprendere la complessità della gestione mentale e fisica dello spagnolo. Il primo set, durato appena 29 minuti, lasciava presagire una vittoria veloce, simile a quella ottenuta da Sinner contro Galan. Tuttavia, la resistenza e la varietà di gioco del bosniaco, unite a ben 44 errori non forzati commessi da Alcaraz, hanno trasformato la partita in una vera battaglia.

Nonostante le difficoltà, Alcaraz è riuscito a conquistare la vittoria accedendo al terzo turno contro Medjedovic. La sua dichiarazione post-partita – “È stata una vera e propria montagna russa” – sottolinea la necessità di una maggiore continuità e prontezza, soprattutto pensando agli appuntamenti chiave come lo US Open.

Condizioni di gioco e impatto sulla performance

Analizzando le dichiarazioni di Alcaraz, emerge come la superficie di Cincinnati abbia inciso sulla prestazione: “la palla vola molto, va velocissima”. Questa peculiarità impone una maggiore prontezza e precisione, incrementando la fatica mentale e fisica richiesta. Lo spagnolo ha evidenziato l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo anche nei momenti più complessi, accettando che in determinati frangenti non si riesca a esprimere il massimo livello di gioco. La vittoria, definita un “sollievo”, ha comunque evidenziato la necessità di lavorare su resilienza e gestione dell’energia nelle fasi iniziali dei tornei.

L’aspetto psicologico diventa quindi cruciale. La capacità di reagire alle difficoltà, di non lasciarsi abbattere dagli errori e di trovare soluzioni rapide rappresenta uno dei principali elementi di differenziazione tra Sinner e Alcaraz. Questo si riflette anche nelle statistiche stagionali, che confermano differenze rilevanti nella gestione della fatica accumulata.

Statistiche stagionali: efficienza e accumulo di fatica

I dati raccolti durante la stagione 2025 evidenziano una sostanziale differenza nell’approccio ai match. Alcaraz ha disputato 14 partite al meglio dei tre set e due al meglio dei cinque – quest’ultime contro Fabio Fognini e Jannik Sinner – dovendo spesso arrivare al set decisivo. Questo si traduce in una significativa usura fisica e mentale, che può influenzare il rendimento nei turni successivi.

Sinner, invece, ha raggiunto il set decisivo solo in tre occasioni nel corso del 2025: due volte in match al meglio dei tre set (contro Tommy Paul e Aleksandr Bublik) e una volta al meglio dei cinque. È opportuno ricordare che Sinner ha avuto un’assenza di tre mesi dalla competizione, fattore che incide sul computo totale dei match. Tuttavia, la sua capacità di chiudere rapidamente le partite per risparmiare energie resta evidente e costante.

Fattori determinanti: preparazione atletica e programmazione

La differenza nella gestione del dispendio energetico tra Sinner e Alcaraz può essere ricondotta anche alle rispettive metodologie di allenamento e programmazione della stagione. Il team di Sinner lavora da tempo per ottimizzare la preparazione fisica, puntando su recupero e prevenzione degli infortuni. Questo approccio consente all’italiano di mantenere alta l’efficienza e ridurre l’esposizione a match logoranti nei primi turni.

Alcaraz mostra una grande capacità di adattamento e reazione durante i match, ma paga spesso la tendenza a lasciarsi coinvolgere in battaglie estenuanti fin dagli esordi dei tornei. La necessità di lavorare sulla gestione delle energie e sulla riduzione degli errori non forzati rappresenta un margine di miglioramento imprescindibile per la sua evoluzione tecnica e mentale.

