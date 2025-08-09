Paura al Tour di Polonia, grave caduta per Filippo Baroncini: le sue condizioni

Arrivano notizie più rassicuranti dalla Polonia dopo la terribile caduta che ha visto protagonista Filippo Baroncini nella terza tappa del Tour locale. Il corridore del Team UAE Team Emirates XRG, 25enne di Ravenna, ha riportato diverse fratture ma la sua vita non è in pericolo, come confermato dai medici.

Una frattura della vertebra cervicale, alcune fratture alla faccia, una frattura alla clavicola e diverse lesioni. È questo il bollettino medico che riguarda Filippo Baroncini, coinvolto nella terribile caduta nel finale della terza tappa al Giro di Polonia 🤕🚴🏻#Ciclismo pic.twitter.com/Dj0puPwv3U — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 7, 2025

L’incidente e le condizioni

Durante la tappa, Baroncini è finito violentemente contro un muretto, subendo la frattura della clavicola, lesioni multiple al volto e ad alcune vertebre cervicali – fortunatamente senza conseguenze neurologiche – oltre a una frattura allo zigomo sinistro. Le ferite hanno reso necessario il ricovero immediato e l’induzione in coma farmacologico per stabilizzarne le condizioni.

Le parole dei medici

“Nella caduta non ha riportato danni agli organi vitali. La vita di Filippo non è in pericolo”,

hanno dichiarato i sanitari che lo hanno assistito dopo l’incidente.

È già stata presa la decisione di trasferire il corridore in Italia per sottoporlo a intervento chirurgico e avviare il percorso di recupero.

Leggi anche: