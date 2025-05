Home | Paolini vs Tomljanovic: pronostico e statistiche Roland Garros

Il Roland Garros 2025 si conferma uno degli eventi più seguiti dagli appassionati di tennis, con il secondo turno che vedrà protagonista l’azzurra Jasmine Paolini contro l’australiana Ajla Tomljanovic. La sfida, in programma per mercoledì 28 maggio, promette emozioni e incertezza, elementi che rendono l’incontro particolarmente interessante anche per chi segue le statistiche e i pronostici sportivi.

Statistiche e pronostici: Paolini favorita ma attenzione a Tomljanovic

Il match tra Jasmine Paolini e Ajla Tomljanovic rappresenta un inedito assoluto, dato che le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera. Questo aspetto contribuisce a rendere il pronostico meno scontato, anche se i bookmaker indicano l’azzurra come favorita, grazie al suo recente ingresso tra le teste di serie del torneo francese.

Ecco alcuni elementi chiave che emergono dall’analisi pre-partita:

Paolini ha superato il primo turno non senza difficoltà, sconfiggendo la cinese Yuan per 6-1 4-6 6-3, mostrando comunque solidità nei momenti decisivi.

ha superato il primo turno non senza difficoltà, sconfiggendo la cinese Yuan per 6-1 4-6 6-3, mostrando comunque solidità nei momenti decisivi. Tomljanovic , numero 71 del ranking WTA e con un best ranking di 32, arriva da una netta vittoria contro la brasiliana Maya (6-1, 6-3) e si dimostra atleta in forma e capace di adattarsi a diverse superfici.

, numero 71 del ranking WTA e con un best ranking di 32, arriva da una netta vittoria contro la brasiliana Maya (6-1, 6-3) e si dimostra atleta in forma e capace di adattarsi a diverse superfici. L’australiana, pur prediligendo il cemento, ha già vissuto momenti di gloria sulla terra parigina, come la vittoria nel 2014 su Radwanska, allora numero 3 al mondo.

Nonostante la mancanza di precedenti, i pronostici danno fiducia a Paolini, che potrà contare anche sul sostegno morale dopo il doppio successo agli Internazionali d’Italia. Tuttavia, Tomljanovic resta un’avversaria ostica, con un servizio potente e un rovescio efficace, capace di mettere in difficoltà molte delle migliori tenniste.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, oltre che sulle piattaforme streaming SkyGo e Now. L’orario di inizio sarà comunicato dagli organizzatori.

L’attenzione è tutta su questo duello del secondo turno che, oltre alle emozioni sportive, offre interessanti spunti per chi segue i pronostici e le analisi statistiche sul tennis femminile.

In conclusione, la sfida tra Paolini e Tomljanovic si presenta equilibrata, ma con la tennista italiana leggermente favorita secondo le quote dei principali operatori. Il successo porterebbe Paolini ad affrontare la vincente tra Potapova e Starodubtseva al turno successivo.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!