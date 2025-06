Home | Panico per la squadra di serie B: 14 giocatori finiscono in ospedale

Un episodio di seria emergenza sanitaria ha coinvolto una squadra di calcio di serie B durante il volo di ritorno. Subito dopo l’atterraggio presso l’aeroporto, 14 tra giocatori e membri dello staff hanno manifestato malesseri improvvisi. La squadra è stata immediatamente assistita dai servizi di emergenza sanitaria al loro arrivo. Intorno alle 3 del mattino, quattro ambulanze sono intervenute per trasferire i colpiti presso l’ospedale.

Malore per 14 calciatori della Salernitana

14 tesserati della Salernitana tra calciatori e staff sono finiti in ospedale al rientro dalla trasferta di Genova. La squadra campana è scesa in campo a “Marassi” per il play-out d’andata di Serie B contro la Sampdoria, vinto 2-0 dalla formazione ligure. Al termine del match, il gruppo ha preso un volo diretto al Salerno-Costa d’Amalfi. Durante il viaggio, però, qualcosa è andato storto: diversi calciatori e componenti dello staff si sono sentiti male. All’arrivo in aeroporto, quindi, sono intervenute diverse ambulanze che hanno trasportato 14 persone negli ospedali di Salerno e Battipaglia.

I sintomi dei calciatori

Cos’è successo a quelle 14 persone finiti in ospedale? I sintomi riscontrati includevano nausea e dolori addominali. Presumibilmente, si tratta di un caso di intossicazione alimentare, probabilmente provocata da una cena al sacco consumata a bordo. Cosa hanno mangiato i giocatori che si sono sentiti male?

