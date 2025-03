Olympiacos vs Bodo/Glimt: pronostico e statistiche chiave

La sfida tra Olympiacos e Bodo/Glimt rappresenta uno dei match più attesi degli ottavi di finale di Europa League. Dopo la sconfitta subita in Norvegia per 3-0, la squadra greca è chiamata a una rimonta impegnativa per tentare di approdare ai quarti. Il Bodo/Glimt, dal canto suo, cercherà di difendere il vantaggio acquisito e dimostrare ancora una volta la propria competitività a livello europeo.

Olympiacos: statistiche e pronostici

La partita di ritorno tra Olympiacos e Bodo/Glimt, in programma giovedì alle 18:45, vede la squadra greca costretta a una prestazione impeccabile per ribaltare il pesante passivo dell’andata. Le statistiche mostrano che, nelle ultime 10 partite casalinghe, l’Olympiacos ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e solo 1 sconfitta, un dato che potrebbe offrire speranze ai tifosi locali.

Vittoria dell’ Olympiacos quotata a 1.95 su Goldbet e Lottomatica .

quotata a 1.95 su e . Il Bodo/Glimt , forte delle sue ripartenze, è quotato a 3.50 per un’altra vittoria.

, forte delle sue ripartenze, è quotato a 3.50 per un’altra vittoria. Pronostico: una vittoria dell’Olympiacos per 2-1 non sarebbe sufficiente per il passaggio del turno.

Nonostante le statistiche incoraggianti, l’Olympiacos dovrà prestare particolare attenzione alle ripartenze dei norvegesi, che hanno dimostrato di saper sfruttare al meglio gli spazi lasciati dagli avversari. I giocatori chiave come Yaremchuk e Chiquinho saranno chiamati a fare la differenza per i greci.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NowTV, con offerte speciali per i nuovi abbonati. Gli appassionati potranno seguire il match anche su TV8, dove sarà trasmessa in chiaro la partita migliore delle formazioni straniere.

Con un pronostico che vede i padroni di casa in vantaggio, la sfida potrebbe rivelarsi una delle più avvincenti di questa fase dell’Europa League.

In conclusione, mentre l’Olympiacos cercherà una vittoria che potrebbe non bastare per la qualificazione, i tifosi neutrali si preparano a godersi un match di alta tensione. Le quote di 1.95 su Goldbet, SNAI e Lottomatica suggeriscono una partita equilibrata, ma con un leggero favore per i greci. Riusciranno a ribaltare il risultato?

Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite. Non perdere le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!