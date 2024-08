Altri sport. Olimpiadi, canottaggio: argento per Oppo-Soares nel doppio pesi leggeri. L’Italia continua a conquistare medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024 e al momento è ottava con 17 traguardi raggiunto tra oro, argento e bronzo. La medaglia numero diciassette per l’Italia è stata vinta da Oppo e Soares nella categoria pesi leggeri del canottaggio maschile. L’argento è arrivato in 6’13’’33. Medaglia d’oro per la coppia irlandese, bronzo per la Grecia. Gli azzurri partono forte ma non riescono a contenere i Campioni, avendo la meglio al fotofinish sugli ellenici. (Continua a leggere dopo le foto)

Ottava medaglia d’argento per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi, Stefano Oppo e Gabriel Soares sono secondi al traguardo nel canottaggio maschile, categoria pesi leggeri. Il sardo Oppo aveva conquistato il bronzo nella stessa specialità a Tokyo 2020 con Pietro Willy Ruta. Soares, nato in Brasile, dopo svariati successi, anche da senior, ha sostituito Ruta come compagno di Oppo nel doppio e centra il podio alla sua prima esperienza olimpica. A Los Angeles 2028 i pesi leggeri non faranno più parte del programma del canottaggio per l’inserimento del beach sprint rowing.