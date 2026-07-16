La Nazionale italiana apre una fase che, per impostazione e catena decisionale, prova a spostare l’asse: meno interventi “a emergenza”, più progetto strutturato. La scelta di affidare a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico federale (con una responsabilità che abbraccia anche la filiera delle selezioni) e di affiancargli Leonardo come advisor non è soltanto una notizia di organigramma. È un messaggio chiaro su quale debba essere l’idea di Italia nel medio periodo: identità riconoscibile, competenze verticali, governance più moderna e un coordinamento più serrato tra settore tecnico e club. Sullo sfondo resta il tema immediato: la scelta del prossimo commissario tecnico. Ma la novità più pesante, oggi, è il perimetro: chi decide, con quali strumenti e con quale continuità.

Una cabina di regia tecnica per tutte le Nazionali: ruoli, perimetro e priorità operative

Il primo punto è capire cosa significhi davvero “direttore tecnico” in chiave federale. Non è un incarico simbolico, né un’etichetta buona per i titoli: è la creazione di una cabina di regia che dovrebbe armonizzare criteri di lavoro, sviluppo e selezione dalla Nazionale maggiore fino alle giovanili. In termini pratici, l’arrivo di Paolo Maldini spinge l’Italia verso un modello in cui la Nazionale non vive più come un’isola che si accende a ogni raduno, ma come il vertice di un sistema che lavora tutto l’anno su principi condivisi.

Il perno del progetto è la continuità: continuità di metodo (come si allena, come si prepara una partita, quali dettagli si considerano non negoziabili), continuità di linguaggio tecnico (dalle Under alla maggiore, con concetti compatibili) e continuità di valutazione (scouting e monitoraggio non limitati alle convocazioni, ma estesi alla crescita dei calciatori e alla loro collocazione tattica). In questo senso, un direttore tecnico non “fa” l’allenatore, ma crea le condizioni perché l’allenatore lavori dentro una cornice più solida e meno estemporanea.

L’affiancamento di Leonardo come advisor aggiunge un livello: esperienza manageriale e internazionale, capacità di lettura del calcio europeo, e un profilo che può fare da cerniera tra visione e implementazione. La coppia, sulla carta, può coprire due esigenze che spesso si scontrano: da una parte la cultura tecnica e la credibilità nel mondo dei calciatori; dall’altra la necessità di muoversi con rapidità e lucidità dentro una macchina federale complessa, dove ogni decisione ha ricadute su calendari, rapporti con i club, logiche di settore giovanile, formazione allenatori e programmazione pluriennale.

Le priorità operative, in un’estate in cui la stagione dei club riparte e i raduni si moltiplicano, diventano immediate: creare un flusso stabile di informazioni tra Nazionale e società (minuti, ruolo, carichi di lavoro, prevenzione infortuni), rendere più leggibile il percorso verso la convocazione (criteri chiari, meritocrazia misurabile, attenzione alla compatibilità tattica) e soprattutto dare coerenza alla filiera. Tradotto: se in Under 21 e Under 19 si insegna un calcio con principi incompatibili con quelli della maggiore, poi ogni salto di categoria diventa un reset. Qui la promessa implicita è l’opposto: l’idea di gioco non deve essere un cambio di pelle continuo, ma un’evoluzione.

Un altro tema, meno visibile ma decisivo, è il presidio quotidiano: una struttura tecnica funziona se lavora “in presenza”, se produce dati e analisi, se frequenta campi e centri di allenamento, se dialoga con preparatori e direttori sportivi, se costruisce relazioni operative e non solo istituzionali. In questo senso, la credibilità dei protagonisti aiuta, ma sarà l’organizzazione a fare la differenza: ruoli definiti, deleghe chiare, processi rapidi. La Nazionale italiana, negli ultimi anni, ha alternato picchi emotivi e fasi di smarrimento; questa scelta prova a ridurre l’oscillazione, rendendo il progetto più governabile e meno dipendente dall’onda del momento.

Il nodo del commissario tecnico e l’impatto sul campo: identità, selezione e rapporto con i club

La domanda che si fanno tutti è naturale: chi sarà il prossimo CT? Ma, per paradosso, la notizia più strutturale è che la decisione non viene più raccontata come un atto isolato. L’idea è che la scelta del commissario tecnico diventi parte di un percorso: profilo coerente con la direzione tecnica, compatibilità con il sistema di scouting e sviluppo, capacità di gestire un gruppo con identità chiara e non “di giornata”. Se la federazione vuole davvero cambiare fase, allora la figura del CT dovrà essere l’esecutore di un progetto e non l’unico depositario della visione.

Qui si misura anche l’impatto sul campo. Una Nazionale che aspira a essere competitiva con continuità deve avere: (1) un nucleo stabile di calciatori con ruoli definiti; (2) alternative pronte, non solo “nomi di riserva”; (3) principi tattici trasferibili in pochi giorni di lavoro; (4) un rapporto intelligente con i club, perché il calciatore arriva in Nazionale con un bagaglio fisico e mentale costruito in stagione. In questa prospettiva, l’asse Maldini–Leonardo può diventare un acceleratore se riesce a costruire una relazione operativa con le società: non un braccio di ferro su convocazioni e recuperi, ma un coordinamento che tuteli la prestazione e riduca le frizioni.

La selezione dei calciatori, poi, non è più soltanto “chi è in forma adesso”, ma “chi può reggere un ruolo specifico dentro una certa idea”. Significa scegliere in base a funzioni: esterni che sappiano fare entrambe le fasi, centrali che possano difendere in campo aperto, mezzali che uniscano intensità e pulizia tecnica, attaccanti che garantiscano pressione e letture oltre ai gol. E significa anche riaprire o consolidare canali con chi si sviluppa fuori dall’Italia: il calcio è globale, e la Nazionale deve essere in grado di monitorare e valorizzare percorsi diversi senza perdere identità.

Un aspetto cruciale sarà la gestione della comunicazione tecnica. Non serve “raccontare bene” un progetto, serve renderlo comprensibile: perché un calciatore viene convocato, che compiti avrà, cosa si chiede in un determinato modulo, quali principi non si discutono. Quando una Nazionale è chiara, anche i club capiscono meglio come preparare e proteggere i propri giocatori in vista dei raduni. Quando è confusa, ogni convocazione diventa un caso, ogni esclusione una polemica, ogni partita un giudizio definitivo. La nuova struttura tecnica nasce anche per ridurre questo rumore di fondo.

Infine c’è il fattore tempo. La scelta di impostare una governance tecnica non può essere valutata in due amichevoli: va misurata nella capacità di produrre continuità di rendimento, crescita di una generazione, e un “piano di successione” costante. L’Italia, storicamente, ha spesso reagito ai cicli: vince, poi ricostruisce; fallisce, poi riparte. Qui l’obiettivo dichiarato è più ambizioso: trasformare la ripartenza in metodo.

Se la cornice reggerà, allora anche la scelta del commissario tecnico sarà meno un salto nel buio e più una decisione coerente. E a quel punto la vera partita, per l’Italia, non sarà soltanto trovare un allenatore: sarà costruire una Nazionale riconoscibile, credibile e stabile, capace di arrivare agli appuntamenti importanti senza dover ogni volta reinventare se stessa.