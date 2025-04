Newcastle vs Brentford: Pronostico e Statistiche

Newcastle–Brentford è una partita cruciale della trentesima giornata di Premier League, in programma mercoledì alle 20:45. Dopo la recente vittoria in Coppa di Lega, il morale dei bianconeri è alle stelle. L’obiettivo del Newcastle è chiaro: conquistare un posto in Europa, possibilmente in Champions. Dall’altro lato, il Brentford ha già raggiunto la salvezza e potrebbe non avere la stessa determinazione. La storia recente tra le due squadre suggerisce un esito favorevole per i padroni di casa.

Statistiche e Previsioni: Newcastle Favorito

Il Newcastle si presenta a questa sfida con un bagaglio di motivazioni importanti. Dopo aver sollevato il trofeo della Coppa di Lega, la squadra di Howe mira a mantenere lo slancio positivo. Nella classifica di Premier League, i bianconeri sono vicini alla zona Europa, e ogni punto è essenziale per raggiungere tale obiettivo. Di seguito alcuni punti salienti:

La vittoria in Coppa contro il Liverpool ha dimostrato la forza del Newcastle in partite cruciali.

ha dimostrato la forza del in partite cruciali. Le statistiche recenti mostrano che il Brentford , sebbene solido, non ha le stesse motivazioni in campo.

, sebbene solido, non ha le stesse motivazioni in campo. Il precedente incontro di Coppa fra le due squadre si è concluso 3-1 per il Newcastle.

Il Brentford, invece, gioca con la tranquillità di chi ha già raggiunto il target stagionale della salvezza, e questo potrebbe influire sulla prestazione in campo. La formazione guidata da Thomas Frank si schiererà probabilmente con un 4-2-3-1, cercando di contenere le avanzate avversarie e magari approfittare di eventuali errori del Newcastle.

La partita sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW, offrendo la possibilità a tutti gli appassionati di seguire in diretta le evoluzioni di questo match intrigante.

In sintesi, la sfida tra Newcastle e Brentford vede i padroni di casa come favoriti. Le motivazioni europee giocano un ruolo cruciale e potrebbero fare la differenza. Le quote attuali riflettono questa valutazione, con il Newcastle dato vincente a una quota di 1.75, mentre il Brentford è quotato a 4.50.

Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!