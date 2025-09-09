Nazionale, i calciatori di Israele: “Insultati per tutta la partita”

Il rocambolesco 4-5 tra Israele e Italia a Debrecen non si è concluso solo con i fuochi d’artificio in campo, ma anche con un finale ad altissima tensione. Al termine della partita, vinta dagli azzurri con il gol decisivo di Tonali al 91’, si è infatti scatenato un parapiglia tra giocatori e staff, che ha rischiato di trasformarsi in rissa.

Donnarumma nel mirino degli israeliani

Tra i più nervosi è apparso Gianluigi Donnarumma, inquadrato dalle telecamere mentre si rivolgeva ad alcuni avversari con toni tutt’altro che concilianti. Secondo le ricostruzioni della stampa israeliana, il portiere del Manchester City avrebbe rivolto sfottò diretti a Tai Baribo e Sagiv Yehezkel, prendendo di mira gli avversari proprio al triplice fischio.

Alcuni giocatori della nazionale israeliana, parlando ai media locali, hanno accusato gli italiani di averli insultati per tutta la partita: «Ci hanno insultato per tutta la partita», hanno raccontato, puntando il dito proprio contro il numero uno azzurro.

Le parole del capitano Dasa

A commentare la vicenda è stato anche Eli Dasa, capitano della selezione israeliana:

«Chi è stato qui ha visto l’Italia in difficoltà, come se giocasse contro la migliore squadra al mondo. La loro panchina era in delirio e questo dice tutto. Il parapiglia finale? Si è sviluppata una discussione, loro erano molto, molto emotivi. Sentivano di non essere dentro la partita, mentre noi meritavamo la vittoria e hanno provato un po’ a provocarci. Ma fa parte del calcio e siamo andati avanti».

Le scuse negli spogliatoi

Secondo quanto riferito da Sport5, dopo le tensioni sul terreno di gioco alcuni membri della delegazione azzurra avrebbero presentato scuse allo staff israeliano negli spogliatoi, nel tentativo di smorzare i toni e riportare la calma.

Un epilogo acceso, dunque, che aggiunge ulteriore pepe a una partita già di per sé indimenticabile per il numero di gol, i ribaltamenti di fronte e le emozioni vissute fino all’ultimo minuto.

