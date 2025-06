Nations League: pronostico e statistiche Germania, Spagna, Francia

La Nations League torna protagonista subito dopo la conclusione della lunga stagione dei club europei e prima dell’atteso debutto del nuovo Mondiale per Club. In questa edizione, la Final Four del torneo continentale per nazionali si disputa in Germania, con le rappresentative di Germania, Spagna, Francia e Portogallo pronte a contendersi il titolo. L’attenzione degli appassionati è rivolta alle quote e ai pronostici sui possibili vincitori, in una competizione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Germania favorita, ma attenzione a Spagna e Francia: statistiche e quote

La Germania, guidata da Julian Nagelsmann, è la selezione che parte con i favori del pronostico nella Final Four della Nations League 2024. Il torneo, ospitato tra Monaco di Baviera e Stoccarda, vede i tedeschi forti del fattore campo ma anche di un gruppo giovane, talentuoso e ben organizzato. Il cammino della Mannschaft nei quarti di finale è stato convincente, eliminando l’Italia di Luciano Spalletti con una doppia sfida spettacolare (1-2 a San Siro e 3-3 a Dortmund).

Germania : favorita dai bookmaker con una quota vincente di 2.75 (Lottomatica).

: favorita dai bookmaker con una quota vincente di 2.75 (Lottomatica). Portogallo : la nazionale di Cristiano Ronaldo è considerata outsider, con una quota di 5.00.

: la nazionale di è considerata outsider, con una quota di 5.00. Spagna : campione in carica e fresca vincitrice dell’Europeo, è proposta a 3.00.

: campione in carica e fresca vincitrice dell’Europeo, è proposta a 3.00. Francia: la squadra di Didier Deschamps parte con una quota di 4.00.

La prima semifinale vedrà confrontarsi Germania e Portogallo. Nonostante la presenza dell’inesauribile Cristiano Ronaldo, i lusitani non partono con i favori del pronostico: la solidità tedesca e l’entusiasmo del pubblico di casa sembrano essere armi decisive. Dall’altra parte, Spagna e Francia si sfideranno in un match dal grande prestigio. La Roja, grazie anche alla presenza di giovani talenti come Lamine Yamal, appare leggermente avanti rispetto ai transalpini sia per organizzazione di gioco che per lo stato di forma.

Squadra Quota Vincente Germania 2.75 Spagna 3.00 Francia 4.00 Portogallo 5.00

La Nations League si conferma così un torneo di altissimo livello, pensato per dare ancora più valore e spettacolo agli incontri tra nazionali europee, spesso considerati solo amichevoli di lusso. La quarta edizione promette equilibrio e incertezza fino all’ultimo minuto.

In sintesi, la Germania gode dei favori del pronostico grazie al talento e alla compattezza mostrata nei recenti appuntamenti, ma Spagna e Francia restano avversarie di tutto rispetto, mentre il Portogallo cerca il colpo a sorpresa. Le quote dei bookmaker riflettono un equilibrio tra le pretendenti, con la Germania leggermente avanti. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!