Archiviata la pista Kevin De Bruyne, il Napoli torna al lavoro per completare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. Il direttore sportivo Giovanni Manna è volato in Spagna per sondare il terreno su alcuni profili seguiti da tempo dal club partenopeo.

#Napoli are negotiating for Juanlu Sanchez. The Azzurri are looking for a young right-back who can alternate with Di Lorenzo and also play as a winger. The Spanish player fits the profile perfectly and could leave Sevilla for an offer of at least €15M.



[@mirkocalemme @diarioas] pic.twitter.com/GRL4nkWzqv