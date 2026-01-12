Un pari intenso e pieno di spunti tecnici e psicologici chiudono la sfida di San Siro tra Inter e Napoli, terminata 2-2. Nel dopo gara, il vice allenatore azzurro Cristian Stellini ha tracciato una linea netta sui temi caldi.

Dall’episodio del rigore, alla scelta di Antonio Conte di non presentarsi davanti ai microfoni dopo l’espulsione, dallo stato di forma di un gruppo con rotazioni ridotte al percorso di crescita del giovane attaccante Rasmus Hojlund . Il racconto del Vice allenatore mette in evidenza una squadra che ha sofferto, reagito e difeso la propria identità su un campo complicato, rivendicando la consistenza che si addice a chi porta ancora addosso il peso e l’orgoglio del titolo nazionale.

Scott McTominay celebrates after scoring first goal during the serie Serie A Enilive match between SSC Napoli and FC Internazionale (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Il pareggio di San Siro e la gestione dell’episodio chiave

La partita di San Siro ha offerto un copione di alto livello: ritmo elevato, duelli a tutto campo e un equilibrio sempre sul filo del rasoio. Il 2-2 rispecchia l’andamento di un confronto in cui il Napoli ha saputo rimettersi in carreggiata dopo un momento critico, quello del rigore fischiato contro.

Proprio su questo punto, Stellini ha scelto una strategia comunicativa chiara: “passare oltre”. Non per minimizzare, ma per indirizzare lo sguardo su ciò che più conta nello spogliatoio, ovvero la capacità di reagire immediatamente, mantenendo struttura, principi e coraggio. La squadra ha mostrato compattezza emotiva e tecnica: dopo la ripresa del gioco, le catene laterali hanno lavorato con più continuità, la circolazione palla è diventata paziente e verticale al tempo stesso, e la pressione in uscita ha tolto all’Inter lo spazio per colpire in transizione.

Nelle parole del vice azzurro, c’è un messaggio forte ai suoi: niente alibi sugli episodi, anche quando pesano. “Non commentiamo” ciò che può generare polemiche, l’attenzione resta sulla prestazione. È un’impostazione che richiama una cultura del risultato concreto: la squadra ha attraversato una settimana descritta come “complicata”, ma il livello di prestazioni è rimasto alto in uno stadio esigente come San Siro, una prova che il gruppo mantiene una base solida. Infatti, i buoni dati sulla densità tra le linee, sul lavoro dei centrocampisti nel proteggere la difesa e sulla lucidità nelle scelte nell’ultimo terzo di gara, hanno certificato che la reazione non è stata casuale.

La posizione dello staff su Conte e la scelta del silenzio

Altro tema caldo del dopo gara: l’assenza di Antonio Conte ai microfoni, conseguenza dell’espulsione maturata in partita. Stellini ha spiegato con semplicità che non si tratta di un unicum: situazioni analoghe si sono già verificate e la decisione di non esporsi subito, a caldo, è parte di una gestione pensata per evitare di “riavvolgere il nastro” di episodi destinati a infiammare la discussione.

In un calendario fitto, con margini di recupero psicofisico sempre risicati, la tenuta mentale dopo le decisioni arbitrali diventa un parametro di competitività quanto la qualità delle soluzioni offensive. In prospettiva, questa postura può risultare strategica: sposta il focus dal tribunale delle opinioni all’allenamento, dall’adrenalina del post-partita al lavoro di reparto, dallo scontro verbale alla produttività tattica.

In uno scenario di classifica che si gioca spesso sui dettagli, ridurre le distrazioni e un vantaggio competitivo. E l’attenzione posta da Stellini su questo aspetto racconta un gruppo che pretende di giudicarsi per la continuità del rendimento, non per la durata di una polemica. L’obiettivo implicito è tornare in campo con un surplus di organizzazione e intensità, non con il peso dei discussioni che sottraggono energie.

Condizione fisica, rotazioni ridotte e il progetto su Hojlund

Il quadro tracciato dal vice di Conte si allarga poi al tema della condizione: il Napoli è in un momento definito molto positivo sul piano atletico. C’è un dettaglio che rende il dato più significativo: le rotazioni non sono ampie. In altre parole, il gruppo sta reggendo l’onda d’urto di un ciclo fitto con un nucleo ristretto di interpretari. Questo impone una parola d’ordine: “pazienza“. Pazienza nella gestione dei minuti, nella calibrazione dei picchi di intensità, nel dosare le accelerazioni tra campionato e impegni ravvicinati. Il messaggio è duplice: crescere nella tenuta per novanta minuti e, allo stesso tempo, preservare l’efficienza delle gambe quando la panchina non consente grandi variazioni.

Dentro questo quadro trova spazio il capitolo Rasmus Hojlund . L’attaccante, arrivato quando la stagione era già iniziata, ha avuto poco tempo per integrarsi nei mesi di settembre e ottobre. Da qui una strada di costruzione quotidiana, fatta di disponibilità e umiltà: i due tratti che lo staff evidenzia come base del progetto tecnico sul ragazzo. L’obiettivo dichiarato è di farne, passo dopo passo, un attaccante completo.

Significa lavorare sui tempi di smarcamento in area, sulla pulizia del primo controllo spalle alla porta, sull’allineamento della pressione al resto del reparto offensivo e sulla scelta degli attacchi alla profondità quando il blocco rivale si alza. Gli allenamenti stanno restituendo feedback incoraggianti: grande soddisfazione per l’impegno quotidiano e per come il danese sta metabolizzando i principi.

In termini di scenario, questo percorso aggiunge una freccia all’arco del Napoli : con rotazioni limitate, la crescita di Hojlund può cambiare volto a tratti di partita e offrire varianti utili contro difese di stazza. In prospettiva, la combinazione tra condizione atletica in ascesa del gruppo e progressi individuali nel reparto avanzato può trasformare pareggi come quello di Milano in vittorie pesanti quando l’equilibrio si spezzerà sui dettagli.

