Al Foro Italico non basta giocare bene: bisogna resistere, adattarsi, trovare soluzioni anche quando il corpo non gira come vorresti. Lorenzo Musetti lo ha dimostrato nel modo più concreto, centrando gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 dopo un terzo turno vissuto sul filo dell’equilibrio e risolto con lucidità nei momenti chiave. Il punteggio dice 7-6, 6-4 contro Francisco Cerúndolo, ma dentro quella vittoria c’è molto di più: gestione della tensione, capacità di uscire dalle secche quando l’inerzia sembra sfuggire, e soprattutto una scelta chiara—non tirarsi indietro nonostante una condizione fisica dichiaratamente non ottimale.

Il successo dell’azzurro arriva in una giornata in cui il torneo romano continua a raccontare storie diverse: quelle dei favoriti che cercano ritmo, quelle degli italiani che inseguono continuità, quelle di un pubblico che vive il tennis come un evento totale. Musetti si è guadagnato un passaggio importante, non solo nel tabellone ma nella percezione del suo momento: a Roma, sulla terra, in un contesto emotivamente enorme, ha dimostrato di saper vincere anche senza essere “perfetto”. E quando un giocatore fa questo, il torneo cambia colore.

Una partita di nervi e scelte: come Musetti ha costruito il 7-6, 6-4

Il match contro Cerúndolo ha avuto la forma classica delle battaglie da terra a Roma: scambi lunghi, variazioni, improvvise accelerazioni e una continua lotta per conquistare campo senza esporsi. Musetti ha interpretato la sfida con la sua identità tecnica—uso del rovescio, ricerca di angoli, cambi di ritmo—ma soprattutto con un’attitudine mentale che spesso, in passato, gli era stata richiesta come passo ulteriore. Il primo set è stato un condensato di tensione: momenti di difficoltà, recuperi immediati, occasioni da entrambe le parti e quella sensazione costante che bastasse un dettaglio per far scivolare via tutto.

Nel parziale iniziale Musetti è riuscito a restare dentro la partita anche quando l’avversario ha provato a alzare i giri con il diritto e con una maggiore propositività nei game di risposta. L’azzurro ha attraversato fasi in cui ha dovuto annullare situazioni potenzialmente destabilizzanti: set point concessi, break e controbreak che hanno rimesso tutto in discussione, e un tie-break in cui l’errore avrebbe potuto pesare il doppio. Invece, proprio lì Musetti ha mostrato la sua versione più “solida”: ha accettato l’oscillazione, ha tenuto la barra dritta e ha chiuso il set senza farsi travolgere dall’ansia del traguardo.

Nel secondo set la partita non è diventata più semplice, ma è cambiata la natura della sfida: meno spazio alle montagne russe e più necessità di gestire ogni turno di battuta con precisione, perché Cerúndolo ha continuato a cercare profondità e pressione, sfruttando ogni palla corta per spostare Musetti e aprirsi il campo. Anche qui, l’italiano ha dovuto reagire: ha incassato un break, ha trovato il modo di rientrare subito, ha difeso game delicati annullando palle break e scegliendo con coraggio quando rischiare la prima o quando appoggiarsi a variazioni più “sicure”. Il 6-4 finale racconta una chiusura da giocatore maturo: niente frenesia, niente scorciatoie, solo la capacità di chiudere quando la porta si apre.

Al di là del risultato, il dato che pesa è la qualità delle decisioni. Musetti non ha vinto perché ha dominato: ha vinto perché ha scelto bene nei passaggi che spesso decidono una partita sulla terra—la gestione dei punti importanti, l’attenzione a non concedere game “regalati”, l’abilità nel cambiare piano quando l’avversario prendeva ritmo. È una vittoria che, in un Masters 1000, vale più di un semplice turno superato.

Il tema fisico e la gestione emotiva: “vivo alla giornata” e il significato di restare in campo

Il passaggio agli ottavi a Roma assume un peso speciale perché Musetti lo ha ottenuto parlando apertamente di una condizione fisica non ideale. Non si tratta di un dettaglio secondario: nei tornei sulla terra, soprattutto a Roma, il carico sulle gambe e sulle articolazioni è enorme, e ogni piccola limitazione rischia di diventare un macigno nei momenti di lunga lotta. Musetti ha spiegato di non sentirsi al meglio e di aver scelto comunque di giocare, stringendo i denti e affrontando il match con un approccio di pura gestione: non spingere oltre il necessario, non trascinare la partita in una spirale di stress che peggiori le sensazioni, e provare a chiudere prima che la situazione diventi ingestibile.

In questo contesto, anche l’aspetto emotivo diventa parte integrante della prestazione. Roma non è un torneo neutro per un italiano: il pubblico amplifica, il Foro “spinge”, e ogni punto perso può pesare due volte se non riesci a mantenere la mente dentro il match. Musetti, invece, ha lasciato emergere l’emozione senza farsene travolgere: le lacrime a fine partita sono state raccontate come lacrime di gioia, il segnale di un obiettivo raggiunto attraversando un passaggio complicato. E in un torneo così, riuscire a trasformare la tensione in energia è spesso la differenza tra chi si spegne e chi cresce.

Questa vittoria, quindi, è anche una fotografia del processo: Musetti non ha nascosto la difficoltà, non ha fatto finta che tutto fosse perfetto, ma ha trovato un modo per portare a casa il risultato. È un messaggio forte in ottica continuità, perché la stagione non è fatta solo di giornate in cui ti senti leggero e “in palla”: è fatta soprattutto di tornei in cui devi convivere con sensazioni incerte e comunque competere. Vincere in quel tipo di scenario significa costruire credibilità, soprattutto a livello di grandi appuntamenti.

La sua stessa lettura del contesto romano parla di ambizione e realismo insieme. Da una parte, la consapevolezza che per andare avanti servirà un ulteriore passo, perché il livello si alza a ogni turno; dall’altra, l’idea che Roma possa essere un punto di svolta personale: non tanto per il “picco” tecnico, quanto per l’atteggiamento. Quando un giocatore dimostra di saper sopravvivere ai momenti difficili, il suo tennis diventa più pericoloso anche per chi, sulla carta, parte avanti.

Gli ottavi e lo scenario azzurro al Foro Italico

Con Musetti negli ottavi, l’Italia del tennis continua a trovare spazio nel cuore del torneo romano, alimentando un clima da grande evento. Il Foro Italico, in questi giorni, sta vivendo un’atmosfera particolare: allenamenti seguiti come partite, tribune piene fin dal mattino, la sensazione che ogni match con un italiano in campo diventi automaticamente una storia collettiva. In questa cornice, Musetti non è solo un giocatore che ha superato un turno: è un protagonista che può cambiare l’inerzia emotiva della giornata, perché il suo tennis “di tocco” e di variazione sulla terra coinvolge, accende, crea attese.

Il tabellone, intanto, continua a muoversi in modo da aprire incastri interessanti anche per gli altri azzurri. Nello stesso clima di energia e resistenza, Luciano Darderi ha firmato una rimonta significativa contro Tommy Paul, guadagnandosi un ottavo di finale che lo porta di fronte a Alexander Zverev. Un segnale importante: non solo perché aggiunge un altro italiano nella seconda settimana, ma perché parla di un movimento capace di portare più di un nome nei giorni che contano, con partite vere e scenari ad alta intensità.

Per Musetti, l’approdo agli ottavi è un punto di passaggio che obbliga a un ragionamento immediato: recupero, gestione fisica e capacità di alzare il livello. A questo punto del torneo non basta “galleggiare”: le partite diventano più dense, i margini più stretti, e ogni scelta tattica conta. Il suo successo contro Cerúndolo dice che la base mentale c’è, che la partita sporca può essere vinta, che la giornata storta non è necessariamente una condanna. Ma dice anche che, andando avanti, servirà continuità con il servizio, maggiore efficacia nei momenti in cui deve prendere l’iniziativa e, soprattutto, una condizione fisica che regga la richiesta di Roma.

Il Foro, nel frattempo, continua a vivere anche l’attesa attorno a Jannik Sinner, che resta il riferimento emotivo e tecnico del tennis italiano di oggi. Ma la notizia, per chi guarda davvero il torneo nel suo insieme, è che la “spinta azzurra” non è più un episodio isolato: è un’onda con più volti, più storie e più partite che valgono. E Musetti, con questo passaggio agli ottavi ottenuto stringendo i denti, si è ritagliato un posto importante dentro quel racconto: non quello del favorito, ma quello del giocatore che sa vincere quando la partita non gli regala nulla.