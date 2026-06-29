Nel tennis, il tempo conta quanto i punti: quando manca pochissimo all’inizio di Wimbledon, ogni scelta pesa il doppio. In questa cornice, Lorenzo Musetti ha deciso di voltare pagina annunciando la fine della collaborazione con il coach José Perlas. Una separazione che arriva in un momento delicatissimo della stagione su erba, con lo Slam londinese alle porte e con l’esigenza di trovare rapidamente nuove certezze tecniche e mentali. Il messaggio, affidato a una comunicazione diretta, è chiaro: la decisione è presa e lo sguardo è già rivolto alle “prossime sfide”, senza alimentare polemiche e senza trasformare un cambiamento professionale in un caso mediatico.

Perché la scelta arriva adesso e cosa racconta del momento di Musetti

La tempistica è la prima notizia dentro la notizia. Interrompere un rapporto di lavoro nel pieno della stagione sull’erba, a cavallo tra i tornei di preparazione e l’appuntamento più prestigioso del calendario, significa che la valutazione non è stata leggera né improvvisata. Lorenzo Musetti ha comunicato di aver deciso di concludere la collaborazione con il suo coach José Perlas, accompagnando l’annuncio con un ringraziamento e con l’intenzione di concentrarsi su ciò che arriva. È un modo sobrio di chiudere, che evita ricostruzioni pubbliche e lascia intendere una scelta maturata nel tempo: non si “cambia” a ridosso di Wimbledon per un dettaglio, ma perché si percepisce la necessità di un cambio di prospettiva.

Nel tennis moderno lo staff è una parte strutturale del rendimento. Non è solo questione di allenamento: è pianificazione, lettura dei momenti, gestione dell’energia, costruzione del match plan e capacità di intervenire quando la partita deraglia. Se un giocatore sente che il percorso sta perdendo aderenza, la decisione più difficile è spesso quella più logica: ripartire. E ripartire adesso, per Musetti, può avere due significati complementari. Il primo è pratico: liberarsi da un modello di lavoro che non sembra più produrre i miglioramenti desiderati. Il secondo è psicologico: rilanciare motivazioni e responsabilità proprio quando il palcoscenico si allarga e ogni partita a Wimbledon può diventare un bivio.

È importante anche leggere il tono dell’annuncio. L’assenza di frizioni pubbliche e la scelta di una comunicazione essenziale riducono l’impatto emotivo e proteggono l’atleta: la narrazione resta sul tennis, non sul “retroscena”. In un momento in cui l’attenzione mediatica intorno allo Slam tende a moltiplicare qualsiasi dettaglio, Musetti manda invece un segnale di controllo: cambia, ma lo fa con ordine. E, soprattutto, rimette al centro la parola chiave che spesso decide le carriere a questo livello: direzione.

Gli effetti immediati: gestione dello staff, identità tecnica e preparazione sull’erba

Un cambio di coach non è mai neutro, e ancora meno lo è quando l’erba impone adattamenti specifici. Wimbledon è un torneo che “premia” chi arriva con un’identità chiara: servizio protetto, prime due-tre accelerazioni pulite, letture rapide sulle variazioni di rimbalzo, scelte nette nei momenti che contano. Qualsiasi transizione nello staff, inevitabilmente, apre una fase di assestamento. Anche se Musetti dovesse affiancarsi subito a una figura di riferimento, la dinamica in campo non si ricostruisce in un giorno: occorrono fiducia, linguaggio comune, priorità condivise.

Nell’immediato, la gestione può prendere due strade. La prima è l’opzione “continuità”: affidarsi temporaneamente a una figura interna (preparatore, collaboratore già presente, o un coach di supporto) per attraversare lo Slam senza strappi, rinviando la scelta definitiva a dopo. La seconda è l’opzione “reset”: inserire rapidamente una nuova guida con un compito molto concreto, cioè semplificare, fissare poche regole chiare e offrire una bussola nelle situazioni di pressione. Qualunque sia la soluzione, l’obiettivo a breve termine è ridurre l’incertezza: quando l’ambiente cambia, il rischio è portare in partita dubbi in più, non soluzioni.

Dal punto di vista tecnico, l’erba espone e amplifica. Se il giocatore è indeciso tra due scelte, spesso perde tempo: e sull’erba il tempo non c’è. Per Musetti, che ha nel repertorio qualità di tocco e variazioni, la sfida è trasformare la ricchezza in efficacia. Questo non significa rinunciare alla creatività, ma selezionarla: decidere quando usarla e quando invece spingere su schemi ripetibili. Qui il ruolo del coach è determinante, perché è lui (insieme al giocatore) a costruire la “gerarchia dei colpi” e a scegliere quali rischi siano accettabili in base alla giornata, all’avversario e alle condizioni.

La preparazione mentale, poi, è il vero campo di battaglia del post-cambio. La separazione da José Perlas può diventare un fattore positivo se viene tradotta in energia nuova e in responsabilità diretta: “questa è la mia strada, questa è la mia scelta”. Ma può anche portare un piccolo vuoto se non viene riempito con routine chiare. E le routine, nello Slam, sono ossigeno: tempi di riscaldamento, gestione dei giorni di riposo, gestione del linguaggio interno nei momenti difficili. Se tutto è in movimento, il giocatore deve avere almeno una cosa ferma: un metodo, anche minimalista, a cui aggrapparsi quando il match si sporca.

Che cosa cambia verso Wimbledon: obiettivi realistici e segnali da cercare partita dopo partita

Con Wimbledon alle porte, l’obiettivo realistico non è “reinventarsi” in due allenamenti, ma presentarsi con una versione più nitida di sé. In questa fase, per Lorenzo Musetti conta soprattutto una parola: affidabilità. Non nel senso di diventare un giocatore monotono, ma nel senso di ridurre i passaggi a vuoto che nei grandi tornei diventano voragini. La scelta di chiudere con José Perlas è un atto di responsabilità: riconoscere che qualcosa va riallineato. Ora però la responsabilità passa dal gesto alla sostanza, e la sostanza si misurerà sul campo.

I primi segnali da osservare non sono necessariamente i risultati “secchi”, perché a Wimbledon un sorteggio complicato o una giornata di vento possono cambiare tutto. I segnali sono altri: qualità della prima di servizio nei momenti importanti, percentuale di punti vinti con la prima e con la seconda, capacità di accorciare gli scambi quando il punto lo consente, e soprattutto gestione delle fasi di pressione (palle break, tie-break, game lunghi). Se Musetti riuscirà a mantenere una linea di gioco coerente nei momenti che scottano, allora il cambio avrà già prodotto un effetto: più chiarezza, meno oscillazioni.

Un altro indicatore è la postura competitiva. Dopo un cambiamento nello staff, spesso il giocatore attraversa due fasi: prima cerca di “fare tutto” per dimostrare che la decisione era giusta; poi, se si calma, torna all’essenziale. La seconda fase è quella che serve a Wimbledon. Non si vince uno Slam con la fretta di dimostrare: si vince (o si va avanti) con la disciplina delle scelte, con la capacità di accettare che non tutto funzionerà sempre e con l’intelligenza di restare agganciati anche quando la partita non è bella.

Infine c’è un aspetto di prospettiva: Wimbledon è una tappa gigantesca, ma non è l’unica misura della stagione. Un cambio di coach può essere pensato per l’immediato, ma spesso è un investimento sul medio periodo: trovare un percorso di crescita più adatto, un dialogo più efficace, un equilibrio più stabile tra libertà e rigore. In questo senso, la separazione tra Lorenzo Musetti e José Perlas non è solo una notizia di vigilia: è l’apertura di un capitolo. E, come sempre nello sport di alto livello, il capitolo lo scriveranno i dettagli: come si entra in campo, come si reagisce al primo passaggio a vuoto, come si resta dentro la partita quando l’erba ti chiede decisioni rapide e coraggio pulito.