Nel paddock MotoGP, dove ogni dettaglio tecnico vale decimi e ogni decisione regolamentare può spostare equilibri economici e sportivi, una proposta che sembrava avviata verso l’approvazione sta improvvisamente rallentando. L’idea era semplice nella forma e dirompente nella sostanza: limitare i piloti a una sola moto durante le sessioni di prove tra venerdì e sabato, per poi tornare alla configurazione tradizionale con due moto a disposizione in Sprint e gara. Ora però il progetto è vicino a fermarsi, perché non c’è più unità tra i costruttori e, senza compattezza, la misura rischia di non arrivare nemmeno sul tavolo decisionale che conta.

Che cosa prevedeva la proposta e perché aveva acceso il dibattito

La proposta nasce con un obiettivo dichiarato: contenere i costi e “raffreddare” la corsa allo sviluppo in un periodo in cui la MotoGP si prepara a un cambio d’era. Ridurre a una sola moto disponibile nelle prove significherebbe, nella pratica, togliere ai team una delle leve più potenti del weekend: la possibilità di tenere due assetti diversi pronti in box e passare rapidamente da una soluzione all’altra, senza dover ricostruire la moto da zero. Oggi, invece, il doppio mezzo consente di lavorare in parallelo su geometrie, elettronica e scelte di pneumatici, oltre a offrire un paracadute immediato in caso di caduta o problema tecnico.

La logica di chi spingeva per la “moto unica” era quella di ridurre complessità e chilometri di lavoro, limitando anche il volume di componenti e personale necessario per gestire due prototipi contemporaneamente nelle fasi più intense del fine settimana. In più, sullo sfondo, c’era l’idea che un vincolo del genere potesse rendere meno “scientifico” il venerdì e il sabato, riportando una componente più marcata di adattamento del pilota e aumentando l’imprevedibilità, specie su piste dove l’evoluzione della gomma e dell’asfalto cambia rapidamente la finestra di rendimento.

Ma proprio qui si è innestata la parte più politica del tema. Per diversi addetti ai lavori, una regola che riduce il tempo e la capacità di sperimentare non è neutrale: può favorire chi parte già con un pacchetto più completo e penalizzare chi sta inseguendo, perché limita la possibilità di recuperare terreno con più tentativi e più comparazioni. Non a caso, tra le letture più diffuse in paddock, la proposta è stata interpretata anche come una mossa potenzialmente “strategica” per congelare i valori in vista dei prototipi del 2027, rendendo più difficile accorciare i distacchi a chi si sente in ritardo sul progetto futuro.

Il risultato è stato un dibattito acceso: da una parte chi vede un’occasione per tagliare sprechi e semplificare; dall’altra chi considera la seconda moto un elemento di sicurezza operativa, oltre che uno strumento indispensabile per garantire un livello tecnico coerente con l’élite del motorsport. E nel mezzo ci sono i piloti, molti dei quali guardano alla “moto unica” come a un rischio concreto: meno margine d’errore, più pressione, e la prospettiva di compromettere un intero weekend per un guasto o una scivolata nel momento sbagliato.

Perché il fronte dei costruttori si è spaccato e che cosa può succedere a Silverstone

Il punto decisivo non è solo tecnico: è procedurale. Perché una misura del genere diventi realtà deve passare da un percorso di approvazione regolamentare, e qui entrano in gioco gli equilibri tra associazioni e organismi che governano la MotoGP. Finché i costruttori si muovono compatti, la proposta può avanzare con forza. Quando però viene meno l’unanimità tra i membri dell’associazione dei costruttori, tutto si complica: il provvedimento perde spinta politica e rischia di fermarsi prima ancora di arrivare al voto che sancirebbe l’introduzione o il definitivo accantonamento.

In questo caso, la frattura si è consumata soprattutto per l’opposizione netta di KTM, che ha scelto di non allinearsi alla direzione intrapresa. Non è un dettaglio: la posizione del marchio austriaco pesa perché va oltre la singola misura e diventa un messaggio su come distribuire vantaggi e svantaggi nella transizione verso il 2027. Senza accordo pieno tra i costruttori, la proposta si è impantanata e, al momento, appare molto difficile vederla trasformata in norma.

Un altro aspetto chiave riguarda i team indipendenti, che non vedono benefici immediati nella limitazione della seconda moto durante le prove. Per una struttura non ufficiale, la seconda moto non è un lusso: è spesso la differenza tra poter completare un programma credibile e vivere un weekend a inseguire riparazioni, set-up improvvisati e tempi persi. La loro contrarietà aggiunge ulteriore resistenza a un progetto che, per essere accettato, dovrebbe dimostrare vantaggi concreti non solo sul piano economico generale, ma anche sul piano della competitività e della gestione sportiva.

Intanto, il calendario mette una data cerchiata in rosso: Silverstone. È lì che i dialoghi dovrebbero riprendere con l’obiettivo di arrivare a un verdetto più chiaro. Non si tratta soltanto di capire “se” la moto unica si farà, ma “come” si governa il passaggio verso il 2027: con quali compromessi tra costi, sicurezza, spettacolo e meritocrazia tecnica. Ed è proprio in questa fase che ogni assenza, ogni posizione attendista e ogni veto pesano il doppio, perché la MotoGP sta entrando in un ciclo in cui i team stanno già orientando risorse, ingegneri e test su ciò che verrà, più che su ciò che è.

Il rischio, ora, è duplice. Da un lato, si potrebbe arrivare a un nulla di fatto, lasciando tutto com’è e rinunciando a una delle leve più radicali di controllo dei costi. Dall’altro, si potrebbe aprire la strada a una soluzione “di compromesso”: non una moto unica secca, ma restrizioni parziali sulle modalità d’uso della seconda moto nelle prove, o regole più stringenti su tempi di intervento e componentistica, così da limitare le spese senza creare un salto troppo brusco nella gestione del weekend.

In ogni caso, il messaggio che arriva è chiaro: in MotoGP, le regole non sono mai solo regole. Sono anche un campo di battaglia dove si negoziano vantaggi competitivi, si difendono modelli di sviluppo e si cerca di costruire un futuro sostenibile senza “spegnere” l’essenza tecnologica della categoria. La “moto unica” per le prove 2027, oggi, non è più una certezza in costruzione: è un dossier riaperto, politicizzato e appeso alla capacità dei protagonisti di trovare un terreno comune prima che la stagione riparta davvero.