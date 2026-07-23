Budapest è spesso un laboratorio a cielo aperto: curve lente, trazione in uscita, tanta temperatura e pochissimi rettilinei “puliti” trasformano l’Hungaroring in un esame severo per il bilanciamento e, soprattutto, per la qualità del carico aerodinamico. Alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria 2026, la notizia che muove davvero l’attenzione del paddock riguarda McLaren: la squadra ha deciso di portare un pacchetto di aggiornamenti con un approccio molto pragmatico, che prevede anche una verifica mirata già nelle prime prove libere. Non è un semplice ritocco, ma un tentativo di rimettere in carreggiata una direzione tecnica che, nelle ultime gare, ha chiesto più risposte di quante ne abbia date.

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Perché Budapest è il banco di prova ideale per capire se l’upgrade funziona

L’Hungaroring non perdona le vetture “nervose”. Qui non basta avere una buona punta di velocità: conta la stabilità in frenata, la capacità di ruotare senza stressare troppo le gomme anteriori e la trazione quando il pilota torna sul gas in uscita dai tornanti. È una pista dove il cronometro viene fuori dal comportamento della macchina in sequenza di curve, più che da un singolo settore “da motore”. Per questo, quando un team sceglie Budapest per introdurre parti nuove, lo fa perché può leggerne gli effetti in modo più netto: se l’auto frena meglio, si appoggia meglio a centro curva e scarica a terra la potenza senza pattinare, lo si vede subito.

In questo contesto McLaren arriva con l’esigenza di “mettere ordine” nel proprio quadro prestazionale. L’idea è rendere la vettura più costante nel giro e più prevedibile nei momenti chiave: l’attacco al cordolo, la transizione tra frenata e inserimento, la gestione dell’angolo di sterzo nelle curve lunghe. Budapest, inoltre, amplifica gli effetti di eventuali debolezze: se una macchina soffre di sottosterzo in ingresso o scivola in trazione, qui paga due volte, perché sorpassare è difficile e la qualifica spesso diventa la metà del lavoro del weekend. Ecco perché un pacchetto aerodinamico “mirato” ha un valore enorme: può spostare la soglia tra un fine settimana di controllo e uno in affanno.

Un altro elemento centrale è la temperatura: asfalto caldo e aria spesso estiva aumentano il rischio di surriscaldare gli pneumatici. L’efficienza aerodinamica non è solo “più carico”, ma anche come quel carico viene generato e distribuito. Se l’upgrade migliora la finestra di utilizzo delle gomme, il beneficio si moltiplica sulla distanza, perché la vettura resta efficace anche quando la pista “si gommma” e le condizioni cambiano sessione dopo sessione.

Il piano McLaren

La strategia scelta da McLaren racconta una filosofia precisa: non innamorarsi di una soluzione, ma misurarla. Il pacchetto portato in Ungheria è stato descritto come concentrato principalmente su aree specifiche della vettura, con l’obiettivo di migliorare la prestazione nelle fasi in cui Budapest ti mette con le spalle al muro: frenata e percorrenza, oltre alla qualità del grip meccanico/aerodinamico quando la velocità non è elevata. In parallelo, la squadra ha previsto che almeno un elemento venga provato in modo limitato, con un test circoscritto alla prima sessione di libere, prima di prendere una decisione definitiva sul suo impiego nel resto del fine settimana.

Questo approccio “a semaforo” è significativo perché indica che il team non vuole correre il rischio di compromettere il bilanciamento complessivo. In Formula 1 moderna, un componente può dare un guadagno teorico ma introdurre un effetto collaterale: per esempio, cambiare la risposta in ingresso curva o alterare l’equilibrio tra asse anteriore e posteriore, costringendo i piloti a guidare in una finestra troppo stretta. Limitare un test alla FP1 consente di raccogliere dati con pista ancora relativamente “verde”, ridurre l’esposizione al rischio e capire se la direzione è coerente con ciò che si cerca. Se i numeri confermano i segnali attesi (stabilità, velocità minima in curva, gestione temperature), il componente può essere promosso; altrimenti si torna su configurazioni più consolidate.

Nel frattempo, il weekend ungherese introduce anche un altro fattore pratico: le sessioni del venerdì sono il cuore del lavoro, perché servono per scegliere assetto e carichi per qualifica e gara. E il calendario del fine settimana è chiaro: si inizia con la prima ora e mezza di prove del venerdì alle 13:30 locali, poi la seconda sessione alle 17:00, prima di arrivare a qualifiche e gara. È in questa finestra che un team deve capire tutto: come risponde l’auto con pieno di carburante, come si accende la gomma sul giro secco, come reagisce ai cambi di vento e temperatura. Inserire un pacchetto nuovo proprio qui significa scommettere sulla propria capacità di interpretare i dati velocemente e di trasformarli in scelte di set-up efficaci.

Da non sottovalutare l’impatto “umano”: un aggiornamento importante richiede anche procedure perfette in pista. Montaggio corretto, controlli, correlazione tra simulatore e realtà, comunicazione pulita tra ingegneri e piloti. L’upgrade non è mai solo un pezzo nuovo: è un processo che deve funzionare senza intoppi, soprattutto su un circuito dove il traffico può complicare le prove e dove trovare aria libera per il giro è spesso una piccola battaglia.

Cosa può cambiare davvero nel weekend

Se l’upgrade McLaren centra l’obiettivo, gli effetti più visibili potrebbero emergere già in qualifica. A Budapest, una vettura che riesce a frenare tardi senza bloccare, ruota bene a centro curva e mantiene trazione in uscita può guadagnare decimi in punti “ripetuti” del tracciato: non un colpo solo, ma tanti micro-vantaggi che sommano. Questo è cruciale perché la griglia, su una pista che storicamente limita i sorpassi, diventa una leva strategica: partire davanti riduce l’esposizione al traffico e permette di gestire le gomme in aria pulita, evitando temperature eccessive e stress nei primi giri.

In gara, invece, il beneficio si traduce spesso in consistenza. Un pacchetto che migliora la stabilità può aiutare a non “mangiare” gli pneumatici anteriori nelle lunghe sequenze di curve, mentre una trazione più pulita riduce lo slittamento e limita il surriscaldamento del posteriore. A Budapest, dove la strategia può oscillare tra una e due soste in base alle condizioni, la capacità di allungare lo stint senza perdere troppo ritmo è una moneta pesante. Se la macchina resta bilanciata con benzina che cala e gomme che invecchiano, il pilota può proteggersi da undercut e overcut e mantenere opzioni aperte in caso di Safety Car o variazioni meteo.

C’è poi un aspetto che spesso decide il fine settimana: la fiducia del pilota. Un miglioramento “piccolo” al simulatore può diventare enorme se, in pista, restituisce al pilota la sensazione di poter attaccare cordoli e punti di frenata senza paura che il retrotreno scappi o che l’anteriore si pianti di colpo. E quando la fiducia cresce, cresce anche la qualità del giro: più precisione, meno correzioni, meno stress per le gomme, più capacità di ripetere la prestazione.

Il rovescio della medaglia è noto: se il pacchetto introduce instabilità o una finestra di funzionamento troppo stretta, Budapest può trasformarsi in un weekend “di inseguimento”, in cui la squadra passa più tempo a inseguire un equilibrio che a costruire prestazione. Proprio per questo la scelta di testare almeno un elemento solo in FP1 assume un significato concreto: è un modo per proteggersi dal rischio di compromettere l’intero fine settimana, mantenendo la possibilità di tornare rapidamente a una base nota.

Ora la palla passa alla pista. L’Ungheria è l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva e, in un momento della stagione in cui la direzione tecnica conta quanto i punti, McLaren si gioca una mano importante: non solo per il risultato immediato, ma per capire se la strada intrapresa è quella giusta per chiudere il 2026 con un ritmo più alto e una macchina finalmente più completa.