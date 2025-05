MotoGP Silverstone: pronostico e statistiche per un GP incerto

L’attesa per il sesto appuntamento del campionato MotoGP si concentra sul celebre circuito di Silverstone, una pista che negli ultimi dieci anni si è distinta per la sua imprevedibilità, accogliendo dieci vincitori diversi in altrettante edizioni. Gli appassionati e gli analisti si interrogano su chi riuscirà a imporsi in un contesto dove le condizioni atmosferiche e la varietà tecnica sono spesso la chiave.

Silverstone: statistiche e protagonisti in cerca di riscatto

Il circuito di Silverstone rimane uno dei tracciati più affascinanti e difficili del calendario MotoGP. In questa stagione, l’attenzione è puntata sui grandi nomi che si contendono la vetta della classifica:

Marc Marquez : Leader con 171 punti, non vince a Silverstone dal 2014, ma la sua costanza nelle Sprint lo rende uno dei favoriti.

: Leader con 171 punti, non vince a Silverstone dal 2014, ma la sua costanza nelle Sprint lo rende uno dei favoriti. Alex Marquez : Inseguitore diretto con 149 punti, vincitore della Sprint 2023, cerca il terzo sorpasso stagionale sul fratello.

: Inseguitore diretto con 149 punti, vincitore della Sprint 2023, cerca il terzo sorpasso stagionale sul fratello. Pecco Bagnaia: Attualmente a 120 punti, vuole riscattarsi dopo la difficile gara di Le Mans e tornare al successo ottenuto qui nel 2022.

Alle spalle dei principali protagonisti, spiccano altri piloti in cerca di conferme o sorprese:

Fabio Quartararo e Johann Zarco : Il francese della Yamaha ha vissuto alti e bassi, mentre Zarco ha rotto la sequenza di vittorie Ducati con un successo storico in sella alla Honda .

e : Il francese della ha vissuto alti e bassi, mentre Zarco ha rotto la sequenza di vittorie Ducati con un successo storico in sella alla . Franco Morbidelli e Di Giannantonio : Entrambi su Ducati , rappresentano il volto nuovo della casa italiana con piazzamenti importanti e prestazioni in crescita.

e : Entrambi su , rappresentano il volto nuovo della casa italiana con piazzamenti importanti e prestazioni in crescita. Pedro Acosta: Il giovane talento spagnolo è la migliore delle KTM e promette di essere una mina vagante.

La tabella sottostante riassume la situazione attuale dei principali contendenti:

Pilota Punti Ultima vittoria a Silverstone Marc Marquez 171 2014 Alex Marquez 149 Sprint 2023 Pecco Bagnaia 120 2022

Non meno rilevanti sono i nomi di Enea Bastianini, vincitore nel 2024, e di Vinales e Rins, che hanno già conquistato Silverstone in passato. Le case giapponesi, con segnali di ripresa, e le sorprese delle Ducati satellite, rendono l’esito della gara quanto mai incerto. Le quote delle scommesse riflettono questa incertezza, con una rosa di favoriti ampia e margini ridotti tra i principali contendenti.

In conclusione, il Gran Premio di Silverstone si presenta come uno degli appuntamenti più aperti e affascinanti della stagione MotoGP. L’alternanza di vincitori, le condizioni meteo variabili e la crescita di piloti emergenti rendono difficile ogni pronostico. Le quote dei bookmaker sono equilibrate, con Marc Marquez e Alex Marquez leggermente avanti, seguiti da una folta schiera di outsider pronti a sorprendere. Dai un’occhiata ai nostri ultimi articoli e scopri le analisi dettagliate sulle competizioni più seguite!