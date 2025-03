MotoGP: Ducati affronta la sfida di Austin 2025

Ducati si prepara a tornare in pista nel Gran Premio di Austin del 2025 con l’obiettivo di confermare la sua supremazia nel circuito MotoGP. L’anno scorso, il tracciato texano è stato teatro dell’unica sconfitta stagionale per il marchio italiano, con una vittoria inaspettata di Aprilia. Questo evento si presenta quindi come una sfida cruciale per la casa di Borgo Panigale, desiderosa di raggiungere e superare il record di vittorie consecutive detenuto da Honda.

Le sfide storiche del Circuito di Austin

Conosciuta per le sue caratteristiche uniche, la pista di Austin è celebre per le sue sorprese. Nel 2024, Aprilia ha sconvolto le aspettative dominando la gara, mentre nel 2023 fu il turno di Honda, con Rins che ha guadagnato l’ultima vittoria per una moto giapponese. Questo rende Austin un tracciato “anomalo” nel panorama MotoGP, dove l’imprevedibilità regna sovrana.

La scorsa stagione, la Ducati ha mancato il podio più alto solo per la gara di Austin, rappresentando un’eccezione in un anno altrimenti impeccabile. Ad oggi, le moto di Borgo Panigale contano 19 vittorie consecutive, un passo dal record di 20 successi di fila stabilito da MV Agusta tra il 1968 e il 1969. Se riusciranno a vincere quest’anno, la Ducati si avvicinerà ulteriormente al record assoluto di 22 vittorie consecutive, detenuto dalla Honda dal 1997 al 1998.

Nonostante la superiorità della Ducati nel campionato mondiale, Austin rappresenta un terreno di prova dove nulla può essere dato per scontato. La sfida è ancora più interessante considerando che le moto giapponesi, che non vincono da 39 Gran Premi, cercano disperatamente di interrompere la striscia vincente italiana.

Con queste premesse, il GP di Austin si profila come un evento imperdibile per gli appassionati, dove le sorprese non mancheranno.

Il prossimo Gran Premio di Austin sarà un banco di prova importante per la Ducati. Riuscirà a raggiungere la ventesima vittoria consecutiva o assisteremo a un’altra “anomalia”? Le quote delle scommesse vedono la casa italiana favorita, ma il fascino di Austin sta proprio nella sua capacità di ribaltare ogni previsione.

