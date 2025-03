Ligue 1: pronostico Monaco-Nizza

Monaco e Nizza si preparano ad affrontarsi nel derby della Costa Azzurra, un match che promette scintille e potrebbe influenzare le sorti della classifica di Ligue 1. Entrambe le squadre sono appaiate al terzo posto, rendendo ogni punto cruciale per il proseguo della stagione. Con il Paris Saint Germain che osserva da vicino, questo scontro non è solo una questione di prestigio locale ma potrebbe avere ripercussioni significative anche sui piani alti della classifica.

Statistiche del Monaco in casa: un fattore decisivo?

Alla vigilia del match contro il Nizza, il Monaco si presenta con un andamento altalenante. Sebbene il team di Adolf Hutter abbia mostrato prestazioni brillanti, come il 7-1 inflitto al Nantes, ha anche faticato in alcune occasioni, come nel pareggio 1-1 contro il Tolosa. Tuttavia, la squadra del principato ha saputo farsi valere soprattutto in casa: delle ultime nove partite disputate tra Champions League e Ligue 1, quattro vittorie sono arrivate tra le mura amiche. Questo fattore potrebbe rivelarsi cruciale nel derby.

Da tenere d’occhio è Mika Biereth, l’attaccante danese che da gennaio ha già siglato 11 reti, diventando il capocannoniere del Monaco. La sua forma potrebbe fare la differenza in un match che si preannuncia combattuto. Sul fronte opposto, il Nizza arriva al derby con due sconfitte recenti, un pareggio contro l’Auxerre e una sconfitta nel match contro il Lione. Gli uomini di Franck Haise cercheranno di invertire il trend negativo, ma si presentano con un rendimento esterno non entusiasmante: cinque vittorie, quattro sconfitte e quattro pareggi lontano dall’Allianz Riviera.

La storia recente del derby della Costa Azzurra vede il Nizza in vantaggio, avendo vinto tre degli ultimi quattro incontri contro il Monaco, inclusi gli ultimi due allo Stade Louis II. Tuttavia, le quote vedono i biancorossi leggermente favoriti, con una vittoria quotata a 1.90. Un successo del Nizza è dato a 3.75, mentre il pareggio ha la stessa quota.

Il derby tra Monaco e Nizza promette spettacolo, con entrambe le squadre desiderose di dimostrare il loro valore. La partita è cruciale non solo per la classifica, ma anche per la fiducia delle due compagini. Le quote suggeriscono un Monaco favorito, grazie anche a un miglior rendimento casalingo. Tuttavia, il Nizza ha dimostrato di sapersi imporre nei momenti decisivi, rendendo il match aperto a qualsiasi risultato. Nonostante le difficoltà, ci aspettiamo una partita vivace e aperta a sorprese.

