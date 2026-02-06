La corsa all’oro sta per partire davvero. Giovedì 5 febbraio scattano le eliminatorie di curling e l’avvio dell’hockey femminile, mentre venerdì 6 febbraio la cerimonia d’apertura a San Siro darà il via ufficiale ai Giochi.

Le prime medaglie arriveranno sabato 7 febbraio. L’Italia gioca in casa con ambizioni chiare e un obiettivo definito: puntare forte sul fattore pubblico e su discipline chiave per indirizzare la classifica. Il contesto promette equilibrio e sorprese: il terreno ideale per una cronaca minuto per minuto del medagliere.

Calendario e prime medaglie: cosa succede tra 5 e 7 febbraio

La sequenza che porta alle prime medaglie è studiata per accendere subito il ritmo della manifestazione. Giovedì 5 febbraio 2026 si parte con i turni eliminatori del curling e con l’esordio dell’hockey su ghiaccio femminile: due cornici perfette per scaldare pubblico e atleti, mettere sul ghiaccio le prime strategie e distribuire pressione e fiducia. Sono gare che non assegnano ancora podi, ma stabiliscono gerarchie sottili e preziose: in un contesto olimpico, la sensazione di “esserci” prima degli altri vale quasi un vantaggio competitivo. Venerdì 6 febbraio 2026 il testimone passa allo spettacolo della cerimonia d’apertura: lo scenario di San Siro, uno dei templi dello sport mondiale, offrirà una passerella simbolica ai protagonisti chiamati a darsi battaglia nei giorni successivi.

Il conto alla rovescia tecnico termina sabato 7 febbraio 2026, quando il tabellone comincia a muoversi. Le prime finali, distribuite tra le località alpine e i palazzetti lombardi, avranno un impatto immediato sulla classifica generale. Sotto i riflettori fin dalle prime ore ci saranno sci alpino, short track e pattinaggio di velocità: tre discipline capaci di assegnare ori in rapida sequenza e, soprattutto, di orientare l’inerzia emotiva dei Giochi.

Un successo nello short track, per esempio, può ribaltare l’umore di un’intera delegazione; una vittoria nello sci alpino, con il suo richiamo popolare, pesa sulla percezione dell’evento ben oltre il singolo risultato cronometrico. La geografia diffusa delle sedi – con il traffico di atleti e staff fra altipiani e metropoli – costringerà le squadre a un equilibrio logistico raffinato: tempi di recupero, adattamento alle altitudini, gestione delle sessioni di allenamento. È in questa cornice che i primi sorpassi e controsorpassi del medagliere prenderanno forma.

Ambizioni dell’Italia di casa e il peso del fattore campo

L’Italia si presenta ai Giochi con una missione dichiarata e un traguardo numerico preciso: l’obiettivo fissato è quello di salire sul podio in 19 occasioni. Un traguardo sintetizzato dalle parole del presidente del CONI Luciano Buonfiglio: “diciannove come minimo”. È una frase breve ma pesante, che racconta la fiducia in una spedizione ampia, competitiva e costruita per capitalizzare ogni dettaglio del contesto casalingo. Giocare in casa significa conoscere le piste e gli impianti, adattarsi con meno frizioni ai trasferimenti, respirare l’energia del pubblico: un vantaggio psicologico potente, soprattutto nei giorni in cui il margine tra gioia e delusione si misura in centesimi. La chiave sarà trasformare questo slancio in punti reali del medagliere sin dal primo weekend, quando sport come sci alpino, short track e pattinaggio di velocità potrebbero regalare immediatamente segnali forti.

Il target dei 19 podi non è solo un numero: è una bussola strategica. Da una parte, le discipline storicamente amiche, dall’altra quelle in cui la crescita tecnica degli ultimi anni invita ad alzare l’asticella. Il calendario, denso e incalzante, suggerisce una gestione intelligente delle risorse: alternare i picchi di forma, tutelarsi dagli imprevisti, mantenere flessibile la composizione delle squadre in funzione delle condizioni della pista o del ghiaccio.

In questo senso, la spinta del pubblico italiano potrà aiutare a “tenere il filo” nei passaggi più delicati: partire bene sabato 7 febbraio 2026 significa disinnescare le ansie, proteggere gli atleti più giovani, rafforzare la fiducia dei leader. C’è anche un tema di narrazione collettiva: quando l’onda emotiva del Paese si muove nella stessa direzione degli atleti, ogni finale diventa una miccia pronta ad accendere la successiva. A quel punto, ogni podio italiano peserà due volte: nella classifica e nell’animo dei rivali, che si troveranno a inseguire con la pressione aggiuntiva di una nazione intera schierata sugli spalti e davanti agli schermi.

Nuove discipline, medaglie 2026 e gerarchie internazionali

La rassegna porta con sé novità di sostanza. Debutta lo sci alpinismo: tracciati severi, gestione delle energie in quota, interpretazione tattica delle transizioni. Accanto allo sci alpinismo, la specialità dei dual moguls promette spettacolo immediato, con duelli frontali che esaltano coordinazione, esplosività e coraggio. Questo mix rende il calendario più denso che mai e, di conseguenza, il medagliere estremamente dinamico: sarà facile assistere a sorpassi e controsorpassi nell’arco di poche ore, con le delegazioni obbligate a tenere lo sguardo su più fronti contemporaneamente.

Simbolicamente, il racconto dei Giochi passerà anche dal metallo che pende al collo dei campioni. Le medaglie del 2026, concepite come due metà che si uniscono a evocare l’asse Milano–Cortina, nascono all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: un design essenziale per valorizzare emozione, lavoro di squadra e identità italiana. L’idea di un oggetto “che si completa” non è solo estetica: parla di territori che dialogano, di discipline diverse che compongono un unico mosaico, di atleti e staff che incastrano alla perfezione le proprie competenze. Il contesto dei metalli preziosi, con i prezzi in crescita, aggiunge un significato ulteriore: l’alloro olimpico del 2026 brillerà ancor di più, facendo da cassa di risonanza all’impresa sportiva.

Sullo sfondo, la grande storia pesa e indica una rotta: la Norvegia guida ancora l’albo d’oro complessivo dei Giochi invernali, inseguita da Stati Uniti e Germania. Ma la fotografia recente racconta un equilibrio più fluido, favorito dalla rotazione dei campioni e dall’ingresso di nuove prove. Con sedi che abbracciano Milano, Livigno, Antholz e Cortina, ogni podio potrà ridisegnare la mappa delle ambizioni in tempo reale. L’Europa spinge, le superpotenze alzano l’asticella, e le sorprese sono pronte a emergere già nel primo weekend. In un contesto così vivace, la chiave sarà resilienza e adattamento: chi saprà reagire a un risultato negativo poche ore dopo, presentandosi lucido e competitivo nella finale successiva, avrà un vantaggio sostanziale.