Milan, stagione chiusa tra fischi e silenzi: il calciomercato sarà una rivoluzione

L’ultima partita stagionale del Milan contro il Monza si è disputata in un clima surreale: pochi tifosi sugli spalti, contestazione silenziosa all’interno dello stadio e cori più espliciti all’esterno. Il pubblico rossonero ha scelto una forma di dissenso pacifica ma decisa, indirizzata alla proprietà e alla dirigenza dopo una stagione considerata deludente.

Il caso Reijnders e l’interesse del Manchester City

Nel gelo di San Siro, l’unico a restare a lungo sul campo dopo il triplice fischio è stato Tijjani Reijnders, visibilmente provato. L’olandese, fresco di premio come miglior centrocampista della Serie A, ha salutato i compagni uno a uno con un’espressione che non ha lasciato spazio a interpretazioni. I rumors sull’offerta del Manchester City si fanno sempre più insistenti e, nonostante le parole rassicuranti dell’ad Giorgio Furlani, tutto lascia pensare che il club sia pronto ad accettare la proposta del club inglese.

Le incognite su Leao, Theo e Maignan

Non c’erano in campo, ma Rafa Leao e Theo Hernandez sono stati ugualmente protagonisti. Entrambi hanno assistito al match dalla panchina, senza scendere in campo. Il portoghese ha rimosso ogni riferimento al Milan dai social ed è nel mirino del Bayern Monaco. Anche per l’esterno francese sembra vicino un addio.

Diversa la situazione di Mike Maignan, il cui contratto scade nel 2026. Il portiere è ancora al centro del progetto, ma le trattative per il rinnovo non sono ancora decollate e il club si trova ora di fronte a un bivio: cessione o rilancio con prolungamento.

Tare in arrivo, Chiesa nome caldo per l’attacco

Intanto l’ad Furlani ha annunciato una settimana di novità e cambiamenti, smentendo la necessità di vendere i big per fare cassa nonostante la mancata qualificazione alle coppe europee. Il primo passo dovrebbe essere l’annuncio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo.

Per il mercato in entrata, prende quota l’ipotesi di un ritorno in Italia per Federico Chiesa. L’attaccante, attualmente al Liverpool, non ha trovato continuità in Premier League e potrebbe rappresentare il profilo giusto per rilanciare l’attacco rossonero.

In attesa del nuovo allenatore

Resta da sciogliere il nodo della panchina. Il Milan deve ancora annunciare il successore di Stefano Pioli e le valutazioni sono in corso. Solo con il nuovo tecnico definito si potranno avviare concretamente le operazioni di mercato, sia in uscita che in entrata. La sensazione, però, è che il prossimo Milan sarà profondamente diverso da quello che ha appena chiuso la stagione tra fischi, rimpianti e un futuro ancora tutto da scrivere.

MILAN, ITALY – MAY 24: Tijjani Reijnders of AC Milan in action during the Serie match between Milan and Monza at Stadio Giuseppe Meazza on May 24, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

🔁 Calciomercato Milan: chi parte e chi potrebbe arrivare

📤 Possibili uscite

Tijjani Reijnders → destinazione Manchester City (offerta vicina all’accettazione)

→ destinazione Manchester City (offerta vicina all’accettazione) Rafael Leao → nel mirino del Bayern Monaco

→ nel mirino del Bayern Monaco Theo Hernandez → probabile addio a fine stagione

→ probabile addio a fine stagione Mike Maignan → situazione in stallo, possibile cessione se non si rinnova

→ situazione in stallo, possibile cessione se non si rinnova Fikayo Tomori e Ismael Bennacer → monitorati da club inglesi, ma al momento restano

📥 Obiettivi in entrata

Federico Chiesa → ritorno in Serie A possibile, nome forte per l’attacco

→ ritorno in Serie A possibile, nome forte per l’attacco Igli Tare (nuovo direttore sportivo) → annuncio atteso nei prossimi giorni

(nuovo direttore sportivo) → annuncio atteso nei prossimi giorni Un nuovo allenatore → trattative in corso, profili seguiti: Vincenzo Italiano, Thiago Motta, Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri.

→ trattative in corso, profili seguiti: Vincenzo Italiano, Thiago Motta, Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri. Un portiere (in caso di addio a Maignan) → nomi ancora top secret

(in caso di addio a Maignan) → nomi ancora top secret Un centrale difensivo → priorità in caso di cessioni nella retroguardia

📌 Lista in aggiornamento con i prossimi sviluppi di mercato.

