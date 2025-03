Milan-Roma: pronostico e statistiche Serie A Femminile

Milan Femminile e Roma Femminile si preparano a sfidarsi nella quarta giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Mentre le rossonere cercano di ritrovare la propria forma, le giallorosse puntano a rafforzare la propria posizione in classifica, mantenendo viva la speranza di un accesso facilitato alla prossima edizione della Women’s Champions League.

Analisi e statistiche delle protagoniste

Il match tra Milan e Roma Femminile, previsto per sabato 22 marzo al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano, si preannuncia avvincente. Ecco alcuni dati cruciali che potrebbero influenzare l’esito della partita:

Milan Femminile: attualmente al quinto posto nella classifica della Poule Scudetto con 28 punti, le rossonere hanno pareggiato tutte le tre partite disputate in questa fase, mostrando difficoltà nel trovare la via del goal.

Femminile: attualmente al quinto posto nella classifica della Poule Scudetto con 28 punti, le rossonere hanno pareggiato tutte le tre partite disputate in questa fase, mostrando difficoltà nel trovare la via del goal. Roma Femminile: terza in classifica con 38 punti, la squadra capitolina ha dimostrato maggiore incisività, con un attacco e una difesa più efficaci rispetto alle avversarie. Hanno conquistato una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite.

Femminile: terza in classifica con 38 punti, la squadra capitolina ha dimostrato maggiore incisività, con un attacco e una difesa più efficaci rispetto alle avversarie. Hanno conquistato una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite. Quote attuali: le previsioni indicano un leggero vantaggio per le giallorosse, con un possibile risultato finale di 1-2 a loro favore.

Le squadre si affronteranno sotto gli occhi attenti dell’arbitro Mattia Drigo, con la possibilità di seguire il match in diretta su DAZN e Rai Sport. La partita rappresenta un’opportunità cruciale per entrambe le squadre di consolidare le loro posizioni: il Milan cerca di risalire la classifica, mentre la Roma spera di avvicinarsi ulteriormente all’Inter Femminile, seconda in classifica.

La Roma Femminile, forte della sua recente forma, potrebbe sfruttare la difesa del Milan, che ha mostrato vulnerabilità nelle ultime uscite. D’altro canto, le rossonere cercheranno di capitalizzare il fattore campo per strappare un risultato positivo.

In conclusione, il match di sabato rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni. Le giallorosse, con il loro gioco più strutturato, sembrano avere il vantaggio, ma il Milan può contare sull’orgoglio e sulla voglia di riscatto per sorprendere. Le quote scommesse suggeriscono un risultato favorevole alla Roma, ma il calcio, si sa, è imprevedibile.

Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!