Nel pieno di un’estate che cambia volti e gerarchie, il Milan sceglie una strada chiara: ripartire da una certezza. Luka Modrić continuerà a vestire rossonero anche nella stagione 2026/27 grazie all’attivazione della clausola di estensione annuale del suo contratto. È una decisione che va oltre la semplice continuità tecnica: racconta l’idea di squadra che il club vuole costruire attorno a un centrocampista capace di unire qualità, leadership e letture di gioco fuori scala, anche a quarant’anni. Il rinnovo arriva dopo una stagione chiusa con amarezza sul piano dei risultati, ma vissuta con un impatto costante del croato, diventato rapidamente un riferimento in campo e nello spogliatoio. Ora, con Rúben Amorim alla guida del progetto, la gestione del suo impiego e la definizione del suo ruolo diventano un tema centrale: perché il valore di Modrić non è solo ciò che produce in novanta minuti, ma ciò che orienta negli equilibri complessivi del Milan.

Perché il Milan ha scelto la continuità: valore tecnico, leadership e identità

La scelta di prolungare il rapporto con Luka Modrić è una dichiarazione d’intenti: il Milan non vuole affrontare la nuova stagione affidandosi esclusivamente al cambio di ciclo o all’entusiasmo dei nuovi innesti, ma preferisce tenere un perno stabile attorno a cui far ruotare il resto. In una squadra che ha vissuto momenti di discontinuità, la presenza di un regista con la sua esperienza offre una bussola tattica e mentale: è il giocatore che può abbassare la temperatura quando serve, accelerare quando intravede uno spazio, “educare” il possesso con tempi corretti e scelte pulite. Non è un dettaglio, soprattutto in un campionato dove le partite si decidono spesso sul controllo dei momenti e sulla gestione delle fasi sporche.

Il punto più interessante non è soltanto la qualità con la palla, ma la capacità di Modrić di dare un senso alle connessioni. Un centrocampista di questo tipo riduce il rumore: semplifica le letture dei compagni, rende più prevedibile la struttura per chi deve muoversi senza palla e aumenta la probabilità che l’azione “viva” nella metà campo avversaria. È il genere di impatto che non sempre si misura con gol e assist, ma che si vede nell’ordine generale della squadra: distanze, coraggio nel palleggio, capacità di non perdere lucidità dopo un errore. In un’estate in cui molti club ripartono quasi da zero, la continuità di un leader così riconoscibile aiuta anche l’identità: il Milan può cambiare interpreti, ma non deve cambiare linguaggio.

In più c’è l’aspetto emotivo e simbolico: un campione che resta dopo una stagione complicata manda un messaggio preciso allo spogliatoio. Restare non è automatico, soprattutto per chi ha già vinto praticamente tutto. Il fatto che Modrić abbia scelto di proseguire la sua avventura rossonera aggiunge pressione positiva: se un veterano accetta ancora la sfida, allora nessuno può permettersi di “galleggiare”. E in un gruppo che vuole tornare a competere ai massimi livelli, la cultura del lavoro e della responsabilità è spesso il primo mattone, prima ancora della tattica.

I numeri della prima stagione e l’impatto sul campo: costanza, gestione del ritmo e record

Per capire perché il rinnovo abbia un peso specifico così alto, basta guardare alla prima stagione italiana di Luka Modrić. Il croato ha totalizzato 37 presenze, con 32 gare da titolare e 2.864 minuti giocati, aggiungendo anche 2 gol e 3 assist. È una produzione che, per un centrocampista chiamato soprattutto a gestire e costruire, è già significativa. Ma il punto non è la quantità di contributi diretti: è la continuità, la capacità di essere presente e influente in quasi ogni contesto, contro ogni tipo di avversario, in partite aperte e in gare bloccate.

Il suo impatto è stato immediato anche in termini “storici”: il primo gol in Serie A lo ha proiettato in un record di longevità per un centrocampista a segno nel massimo campionato, un dettaglio che fotografa quanto la sua efficacia non sia stata episodica ma concreta. E poi c’è la dimensione del controllo: 2.257 passaggi completati testimoniano una centralità costante nel sistema di gioco, come se ogni possesso “passasse” da lui per prendere una direzione. Non si tratta solo di quantità: è la qualità delle scelte a spostare il livello, perché un passaggio di sicurezza al momento giusto può essere più decisivo di una giocata rischiosa fuori tempo.

Tra i dati che raccontano meglio la sua influenza c’è il fatto di aver chiuso la stagione con cinque “secondary assist”, cioè l’ultimo passaggio prima dell’assist decisivo: un indicatore che descrive la sua capacità di creare il contesto giusto, di preparare l’azione che poi si trasforma in occasione. Anche le sue giocate di cambio campo sono state un marchio: 37 cross-field pass completati, utili a ribaltare rapidamente il lato dell’azione e a punire gli avversari quando scivolano in ritardo. Inoltre, ha chiuso tra i migliori per passaggi completati nella metà campo avversaria (1.036) e tra i migliori per lanci lunghi riusciti, con 270 completamenti: numeri che descrivono un giocatore capace di stare sia nel corto che nel lungo, sia nel possesso paziente che nel colpo diretto per saltare linee.

Questa completezza è la ragione per cui il Milan non lo considera soltanto un “veterano di lusso”, ma un acceleratore di gioco. Anche quando non decide con una giocata finale, orienta la squadra: decide dove si gioca, a che velocità, con quale grado di rischio. In Serie A, dove gli avversari preparano le partite nel dettaglio e dove il ritmo può spezzarsi spesso, avere un giocatore che sa governare l’inerzia significa aggiungere punti nel corso dell’anno, magari senza che se ne parli ogni settimana.

Il piano di Amorim: gestione del minutaggio, tour estivo e sviluppo dei giovani

La seconda stagione di Luka Modrić al Milan non sarà una semplice ripetizione della prima, perché cambiano le condizioni attorno a lui. Con Rúben Amorim in panchina, l’idea è far evolvere il suo utilizzo senza perdere ciò che lo rende fondamentale: la leadership tecnico-tattica. È qui che la gestione diventa un elemento chiave. Dopo essere stato uno dei giocatori più impiegati, la nuova stagione richiede una programmazione più accurata del suo carico: non per “proteggerlo” in senso passivo, ma per preservare la sua capacità di incidere nei momenti che decidono davvero un’annata, quando la lucidità vale più della brillantezza atletica.

In questo quadro si inserisce anche la pianificazione estiva: Modrić, a differenza della precedente estate, dovrebbe aggregarsi direttamente alla squadra durante la tournée pre-campionato in Australia. È un dettaglio organizzativo che in realtà racconta molto: la sua presenza serve a far “parlare” subito la squadra la lingua giusta, a rendere più rapidi i meccanismi in costruzione e a offrire un riferimento ai compagni in una fase in cui le squadre sono ancora in rodaggio. L’estate, per un gruppo, è anche il momento in cui si definiscono ruoli e gerarchie: avere un leader in campo, anche solo per qualche spezzone di test, può accelerare l’apprendimento collettivo.

Un altro tema centrale è l’impatto sui giovani. Il Milan guarda al futuro, ma sa che la crescita di un talento non è solo allenamento e minutaggio: è anche qualità dell’ambiente, esempi quotidiani, abitudini. In questo senso, condividere il centrocampo con Modrić può diventare un corso avanzato permanente per chi sta costruendo la propria carriera. Il club punta molto, tra gli altri, sullo sviluppo di Jordan Jashari, e l’idea è che la convivenza con un fuoriclasse così esperto renda più rapide certe acquisizioni: lettura delle traiettorie, gestione delle pressioni, scelta dei tempi, cura del dettaglio tecnico.

Infine, c’è la prospettiva personale del croato: si avvicina un’altra stagione che assume i contorni di un capitolo finale, con il suo compleanno numero 41 fissato per il 9 settembre. E, parallelamente, si avvicina il congedo dalla nazionale, con un’uscita programmata dopo una sfida di Nations League contro la Spagna il 6 ottobre a Spalato. Sono coordinate che danno ulteriore significato al suo anno rossonero: un’ultima corsa ad alto livello, con l’ambizione di lasciare un segno e di inseguire nuovi traguardi. Il Milan, dal canto suo, si assicura un faro: non solo per ciò che Modrić farà, ma per ciò che aiuterà gli altri a diventare.