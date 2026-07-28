La Nazionale italiana vive ore di forte instabilità e, in piena estate, si ritrova improvvisamente con un doppio vuoto da riempire. Paolo Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi nell’area azzurra, aprendo un fronte che non riguarda soltanto l’organigramma, ma l’intero impianto decisionale del progetto tecnico. Il passaggio chiave è il Consiglio federale in calendario oggi, martedì 28 luglio 2026: una riunione che, per tempistiche e portata politica, rischia di diventare un punto di non ritorno. Sul tavolo non c’è solo il nome del commissario tecnico, ma la credibilità di una catena di comando già messa sotto pressione dagli ultimi passaggi, dalle frizioni interne e da un clima di responsabilità rimpallate che sta trascinando il calcio italiano dentro un’altra giornata di tensione istituzionale.

Perché le dimissioni cambiano la partita

Quando due figure di primo piano lasciano nello stesso momento, non è mai una semplice sostituzione di ruoli: è un segnale. Le dimissioni di Maldini e Leonardo rappresentano una rottura che costringe la FIGC a rimettere mano alla struttura, ai poteri e soprattutto alla direzione del lavoro quotidiano della Nazionale. Il punto non è soltanto “chi arriva”, ma “come si decide” e con quale mandato. In un contesto già scosso dalle incertezze sulla guida tecnica, la scelta di azzerare due caselle dell’area sportiva finisce per amplificare tutto: la sensazione di precarietà, la percezione esterna di un sistema che fatica a dare continuità e la necessità di dare una risposta immediata al gruppo squadra.

Il primo effetto pratico è la perdita di due riferimenti che, al di là delle etichette formali, avevano il compito di fare da ponte tra campo e federazione: gestione dei rapporti, definizione delle priorità, presidio dell’identità e dei valori. Nel calcio moderno questa “zona di mezzo” è spesso decisiva: protegge il commissario tecnico, filtra le pressioni, imposta il lavoro di lungo periodo e aiuta a trasformare la Nazionale in un progetto e non in una somma di convocazioni. Quando quel livello si svuota all’improvviso, il rischio è duplice: da un lato si crea un’interruzione operativa (chi decide i dettagli, chi coordina i passaggi, chi garantisce continuità), dall’altro si apre un vuoto narrativo che viene riempito da indiscrezioni, correnti e contrapposizioni.

Non a caso, nelle stesse ore in cui si formalizza l’addio di Maldini e Leonardo, l’attenzione si sposta sul Consiglio federale: lì non si decide solo una nomina, ma si chiarisce il perimetro del potere. In parallelo, il clima si è irrigidito anche sul piano istituzionale, con frizioni legate alla gestione della fase più recente e al peso delle responsabilità. In questo scenario, la federazione è chiamata a una scelta che non può essere cosmetica: serve una soluzione che metta in sicurezza il breve periodo (spogliatoio e calendario) e, insieme, ricostruisca una linea di comando stabile. Senza una catena chiara, ogni decisione futura rischia di essere “a tempo”, e la Nazionale non può permetterselo: non quando deve ritrovare credibilità e continuità, non quando deve proteggere il lavoro tecnico da scosse quotidiane.

Il Consiglio del 28 luglio e la corsa al nuovo ct

La giornata di martedì 28 luglio 2026 si carica di un significato che va oltre il calendario: il Consiglio federale diventa il luogo in cui la FIGC deve dimostrare di saper uscire dalla crisi con una decisione leggibile, coerente e difendibile. Il problema, oggi, non è soltanto individuare un allenatore, ma dare un senso complessivo all’operazione: definire chi comanda, con quali criteri si sceglie, quali obiettivi vengono fissati e soprattutto con quale margine di autonomia lavorerà il prossimo commissario tecnico. Perché la panchina azzurra, in questo momento, pesa come poche: non è una panchina “da club” dove il mercato può correggere gli errori, ma un incarico in cui l’identità, la gestione del gruppo e la credibilità pubblica contano quanto la lavagna tattica.

In queste ore, lo scenario racconta di un quadro ancora fluido, con nomi che rimbalzano e gerarchie che possono cambiare rapidamente. La sensazione è che la FIGC stia cercando un profilo capace di garantire tre cose insieme: esperienza immediata (perché non c’è tempo per apprendistati), forza comunicativa (perché la Nazionale deve ricostruire fiducia anche fuori dal campo) e capacità di gestione del contesto (perché il prossimo ct lavorerà con pressione alta e con un ambiente già polarizzato). È esattamente qui che il Consiglio federale diventa determinante: non solo per “votare”, ma per blindare una scelta e trasformarla in un investimento, non in un compromesso.

Lo spogliatoio, in tutto questo, è un fattore centrale. Ogni gruppo di Nazionale vive di finestre brevi, ma ha memoria lunga: i giocatori percepiscono rapidamente se il progetto è solido o se è appeso al prossimo comunicato. Un ct che arriva in mezzo a un terremoto dirigenziale deve essere messo nelle condizioni di partire con autorevolezza, altrimenti la prima difficoltà diventa un test istituzionale prima ancora che sportivo. Ecco perché, oggi, la scelta tecnica e la scelta di governance sono la stessa cosa: la federazione deve dare al ct una cornice, un metodo di lavoro e un perimetro di responsabilità che lo proteggano e lo rendano efficace. Senza quel perimetro, anche il migliore dei profili rischia di consumarsi in pochi mesi.

Infine, c’è un punto che spesso viene sottovalutato: la velocità della decisione. Decidere in fretta può essere necessario, ma deve essere il frutto di una linea chiara, non di un’emergenza permanente. E proprio perché la giornata del 28 luglio è uno snodo, la risposta della FIGC sarà letta come un messaggio: al gruppo squadra, ai club, agli addetti ai lavori e ai tifosi. Un messaggio che, stavolta, non può essere ambiguo: la Nazionale ha bisogno di un volto, ma soprattutto di una direzione.

Cosa succede adesso

Le dimissioni di Maldini e Leonardo non impattano solo sulle scrivanie: hanno ricadute dirette sul modo in cui la Nazionale si relaziona con il sistema calcio italiano. La prima area sensibile è il rapporto con i club. In un’estate in cui le squadre lavorano su ritiri, minutaggi e gestione fisica dei giocatori, la Nazionale deve mantenere canali stabili e credibili: convocazioni, programmi, dialogo medico e gestione dei carichi passano anche da una struttura federale affidabile. Se la struttura viene percepita come instabile, la negoziazione quotidiana diventa più faticosa, e ogni richiesta della Nazionale rischia di essere letta come un problema invece che come un investimento condiviso.

Il secondo punto riguarda la programmazione tecnica. Una Nazionale efficace non vive soltanto di partite: vive di criteri di selezione, di continuità nelle idee, di una linea tattica riconoscibile e di un metodo di lavoro replicabile in poche sedute. Quando cambia il vertice tecnico, cambiano spesso priorità e valutazioni: chi è centrale oggi può diventare marginale domani, e viceversa. Questa volatilità, se non governata, produce due effetti: incertezza nei giocatori e dispersione del lavoro fatto nelle finestre precedenti. È per questo che la scelta del nuovo ct deve essere accompagnata da una cornice di obiettivi chiari e da un impianto organizzativo solido, capace di sostenere transizioni rapide senza perdere identità.

Il terzo aspetto è il clima attorno agli Azzurri. In questo momento, l’ambiente è carico di letture politiche e istituzionali, con tensioni che rischiano di diventare rumore di fondo permanente. Ma una Nazionale, per rendere, ha bisogno del contrario: chiarezza, responsabilità definite, messaggi coerenti. Se la comunicazione è frammentata, ogni dichiarazione diventa un campo minato; se la leadership è contestata, ogni scelta diventa una prova di forza. E allora il rischio non è solo sportivo: è di trascinare la Nazionale dentro una dimensione di conflitto che prosciuga energie e distrae dal campo.

Per uscire da questo scenario, serve una doppia mossa. La prima è tecnica: individuare un ct con credibilità immediata e capacità di gestione del contesto. La seconda è istituzionale: ricostruire l’area sportiva con ruoli chiari, catena di comando definita e responsabilità non sovrapposte. Solo così la federazione può trasformare una giornata di crisi in un reset utile, evitando che le dimissioni di Maldini e Leonardo diventino il simbolo di una Nazionale che cambia pelle ogni volta che inciampa. Il 28 luglio, insomma, non è solo una data: è un passaggio di maturità. E il calcio italiano, oggi, è chiamato a dimostrare di saperlo affrontare.