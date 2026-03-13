Shanghai non è soltanto la seconda tappa del Mondiale: è il primo vero weekend Sprint della nuova era 2026 e, come spesso accade quando il formato accorcia i tempi e amplifica gli errori, diventa un acceleratore di gerarchie. La fotografia del venerdì è netta: George Russell si prende la pole Sprint con un giro che manda un messaggio tecnico e psicologico, mentre Kimi Antonelli completa la prima fila tutta Mercedes. Dietro, McLaren e Ferrari restano in scia, ma la distanza e soprattutto la facilità con cui le Frecce d’Argento hanno messo insieme il colpo secco alimentano una sensazione che nel paddock sta diventando scomoda: in questo avvio di stagione, l’alternativa a Mercedes è ancora tutta da costruire.

Una pole Sprint che pesa più del solito: Russell, Antonelli e il segnale al campionato

La Sprint Qualifying del venerdì ha avuto un valore specifico superiore rispetto a tante altre sessioni “ridotte” viste negli anni: una sola ora di prove libere, un circuito che richiede compromessi delicati e vetture 2026 che chiedono gestione, precisione e fiducia immediata. In questo contesto George Russell ha fatto la differenza nel modo più brutale per gli avversari: il giro in SQ3 non è sembrato una magia isolata, ma la punta di un lavoro coerente, pulito, con una finestra di funzionamento che appare più ampia rispetto a quella dei rivali. La sua pole per la Sprint – costruita con progressione tra SQ1 e SQ2 e finalizzata nel momento in cui conta davvero – è diventata un promemoria: quando la macchina “entra” nella temperatura e nell’energia giusta, Mercedes oggi sembra poter scegliere quanto rischiare e quanto conservare.

Il secondo elemento che pesa è la presenza di Kimi Antonelli in prima fila. Non è soltanto una buona prestazione individuale: è la dimostrazione che la prestazione della vettura non dipende da un unico stile di guida o da un set-up estremo cucito su misura del leader. A Shanghai, dove il giro richiede stabilità nelle sequenze lente ma anche efficienza sul dritto e solidità in frenata, avere due auto davanti significa poter giocare la Sprint con più carte: coprire una partenza aggressiva, proteggere l’interno, gestire la fase centrale senza scoprirsi, controllare il traffico e persino “spalmare” le strategie di utilizzo gomme a seconda di come evolve la pista.

Dietro, l’ordine racconta un inseguimento più che una minaccia immediata: Lando Norris si piazza terzo, subito davanti a Lewis Hamilton, con Oscar Piastri e Charles Leclerc a completare un gruppo che, almeno sul giro secco del venerdì, non è riuscito a trovare la stessa combinazione di trazione, stabilità e gestione del picco prestazionale. In mezzo spunta Pierre Gasly con Alpine, segnale di una squadra capace di sfruttare bene le finestre corte, mentre Max Verstappen resta più indietro del previsto: una posizione che, in un formato Sprint, può obbligare a una gara più “di gomito” e a un uso più aggressivo del pacchetto fin dai primi metri.

Il punto, però, non è solo la griglia della Sprint. È la sensazione di controllo. In un weekend tradizionale c’è tempo per correggere, ribilanciare, interpretare i dati. Qui no: chi parte davanti, con aria pulita e margine, può trasformare la Sprint in un laboratorio a cielo aperto per il resto del fine settimana. E se Mercedes riesce a farlo con entrambe le vetture, il vantaggio rischia di diventare cumulativo: non solo punti, ma informazioni, fiducia, gestione del rischio, capacità di indirizzare le scelte senza rincorrere.

Ferrari e McLaren tra inseguimento e scelte: dove si decide davvero la rimonta nella “gara corta”

Per Ferrari e McLaren la Sprint di Shanghai non è una partita persa, ma è una partita che costringe a scegliere. Con una griglia che vede Hamilton quarto e Leclerc sesto, il margine per una rimonta “pulita” dipende da due fattori: la partenza e la gestione delle gomme nei primi giri. In una Sprint, infatti, l’illusione più pericolosa è pensare che tutto si risolva con il ritmo: se resti intrappolato, se consumi troppo presto la gomma per attaccare, se surriscaldi e poi perdi prestazione, finisci per pagare due volte. È qui che la lettura diventa tecnica e, allo stesso tempo, estremamente pratica: capire quanto spingere subito e quanto, invece, aspettare che la gara “venga incontro”.

Il posizionamento di McLaren – terzo con Norris e quinto con Piastri – offre una base più elastica per un attacco a Mercedes, almeno sulla carta. Avere una vettura in seconda fila significa poter sfruttare l’eventuale duello davanti, o approfittare di un errore in staccata o in trazione in uscita dalle curve lente. Ma la chiave, in questo Shanghai, è anche la capacità di difendersi: partire vicino a Hamilton e Leclerc vuol dire dover gestire specchietti e temperature, evitare di “sporcare” la gomma nelle fasi più delicate e non trasformare la Sprint in una sequenza di battaglie che tolgono efficacia sul finale.

Dal lato Ferrari, il doppio piazzamento in top-6 mantiene aperte molte opzioni, ma obbliga a una Sprint “intelligente”. Il rischio più grande è inseguire subito un sorpasso complicato e rovinare la fase in cui la vettura, magari, avrebbe potuto rendere meglio. In questo formato, il vantaggio di chi è davanti sta anche nel poter imporre il ritmo: se Mercedes riesce a controllare, chi sta dietro deve decidere se accettare il risultato e salvare energia e gomme per il resto del weekend, oppure tentare l’azzardo e giocarsi una carta aggressiva che può pagare in punti ma anche costare in gestione e fiducia.

Il quadro si complica ulteriormente perché Shanghai non perdona la minima indecisione: le staccate sono lunghe, le curve richiedono precisione e il traffico può diventare un moltiplicatore di problemi. Basta una piccola sbavatura in uscita o una traiettoria non perfetta per perdere un paio di decimi che, in Sprint, diventano un sorpasso mancato. E un sorpasso mancato, spesso, diventa gomma più calda, degrado più rapido e quindi una seconda metà di gara in difesa, anziché in attacco.

In mezzo a questo scenario, l’aspetto mentale è tutt’altro che secondario. Mercedes arriva con l’inerzia di un avvio di stagione già convincente e con la conferma immediata della velocità anche in Cina. Chi rincorre, invece, deve gestire un doppio obiettivo: non perdere contatto, ma nemmeno inseguire fantasmi. È un equilibrio delicato, perché un weekend Sprint può ribaltarsi in poche ore con una scelta di assetto o con una variazione di condizioni, ma può anche cristallizzare le distanze se il leader riesce a trasformare ogni sessione in un passo avanti. Per questo la Sprint di sabato, più che un evento “di contorno”, diventa un nodo: un’occasione di punti, certo, ma soprattutto un test di reazione per Ferrari e McLaren.

Il rovescio della griglia: Verstappen in salita, Alpine sorprende e Aston Martin in modalità sopravvivenza

Se davanti il tema è la fuga Mercedes, dietro la griglia Sprint racconta una Formula 1 2026 che sta ancora assestando ruoli e certezze. Il caso più evidente è Max Verstappen, ottavo. In una Sprint, partire in mezzo al gruppo significa esporsi a tutto ciò che i team di vertice cercano di evitare: aria sporca, temperature gomme instabili, sorpassi che consumano risorse e la necessità di prendersi rischi più alti per recuperare. Shanghai offre punti di attacco, ma richiede anche disciplina: un errore può trasformare una rimonta in un danno che compromette non solo la Sprint, ma l’intero weekend. Per questo la sua gara corta sarà una prova di gestione: quanto aggressivo può permettersi di essere senza pagare il conto più tardi?

La prestazione di Alpine con Pierre Gasly in settima posizione è, invece, una nota positiva in un contesto in cui la “terra di mezzo” può guadagnare molto proprio nei format compressi. Quando le sessioni sono poche, chi interpreta bene la finestra di funzionamento e mette insieme un giro pulito può infilarsi davanti a vetture, sulla carta, più complete. E una Sprint con poche variabili strategiche può persino aiutare: meno tempo per chi sta dietro di “inventare” soluzioni, più importanza alla posizione di partenza e al primo giro. È un vantaggio fragile, ma reale.

Il quadro diventa ancora più duro scorrendo verso il fondo, dove alcune squadre vivono il weekend quasi come un esercizio di sopravvivenza. Aston Martin si ritrova a dover gestire un avvio complicato e una situazione che impone prudenza: quando la priorità è portare a casa chilometri e non aggravare problemi tecnici, ogni sessione assume un valore diverso. In un weekend Sprint, questo pesa il doppio: non c’è tempo per ricostruire, non c’è margine per sperimentare, e la Sprint stessa rischia di diventare un passaggio da attraversare senza farsi male, più che una gara da attaccare.

In definitiva, la Sprint di Shanghai diventa un crocevia perché mette tutti davanti allo stesso dilemma: massimizzare subito o costruire il weekend. Mercedes ha la posizione migliore per fare entrambe le cose. Gli altri, invece, dovranno scegliere con lucidità. E nel 2026, con regole nuove e con un campionato che può cambiare volto da una sessione all’altra, la lucidità vale quasi quanto la velocità.