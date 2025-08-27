Massimo Moratti, l’ex presidente dell’Inter ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter e figura di spicco nel panorama sportivo italiano, è stato ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Il dirigente, 80 anni, si trova sotto osservazione a seguito di una polmonite che ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari.

Le condizioni di Massimo Moratti sono state definite serie ma stabili. Nelle ultime ore, a causa di un peggioramento della funzionalità respiratoria, si è resa necessaria la intubazione per consentire un supporto adeguato. Il personale medico tiene costantemente monitorati i parametri vitali e procede con la massima cautela, valutando l’evoluzione del quadro clinico.

Reazioni e solidarietà dal mondo sportivo

La notizia del ricovero di Massimo Moratti si è rapidamente diffusa tra i media e sui social network. Numerosi tifosi, ex calciatori e rappresentanti istituzionali hanno manifestato vicinanza e solidarietà alla famiglia, ricordando il contributo fondamentale dell’ex presidente nella storia dell’Inter e del calcio italiano. L’attesa per aggiornamenti ufficiali è alta e l’auspicio generale è rivolto a un’evoluzione positiva delle condizioni di salute.

Ruolo e eredità nel calcio italiano

Nel corso della sua carriera, Moratti si è distinto per la leadership e l’impegno nel mondo sportivo, rimanendo un simbolo per la città di Milano e per la tifoseria nerazzurra. Il suo nome resta legato ai principali successi dell’Inter, tra cui il Triplete del 2010, segnando una delle epoche più gloriose per il club. Attualmente, il mondo dello sport attende sviluppi, mantenendo attenzione e rispetto per la situazione delicata.