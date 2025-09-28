Marquez e Rossi, sfida infinita: i numeri a confronto di due fuoriclasse assoluti della MotoGP

La rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez ha segnato un’epoca del Motomondiale. Oggi, anche senza più incroci diretti in pista, il confronto prosegue sul piano statistico. Con il successo ottenuto a Motegi, lo spagnolo ha raggiunto quota 9 titoli mondiali, eguagliando il pesarese, oltre a Mike Hailwood e Carlo Ubbiali. Davanti a loro restano soltanto due leggende: Giacomo Agostini (15 titoli) e Angel Nieto (13).

Vittorie e podi: Rossi ancora davanti

Guardando alle gare vinte, Rossi conserva un leggero margine: 115 successi contro i 99 di Marquez. Il distacco si allarga sul fronte dei podi complessivi, dove il “Dottore” può contare su 235 presenze contro le 165 del rivale spagnolo. Anche nei giri veloci in gara Valentino resta avanti, confermando la sua costanza nel corso di una carriera lunghissima.

Marquez domina nelle pole position

Nonostante abbia disputato oltre 100 gare in meno (284 contro le 432 di Rossi, senza contare le Sprint), Marquez è già in vantaggio in una statistica importante: le pole position. Con 102 partenze al palo, il campione di Cervera ha superato nettamente le 65 del pesarese, dimostrando una capacità straordinaria di estrarre il massimo sul giro secco.

MOTEGI, JAPAN – SEPTEMBER 28: Marc Marquez of Spain riding the Lenovo Ducati (93) celebrates winning the World Championship after finishing the race in second place during the MotoGP of Japan race at Twin Ring Motegi on September 28, 2025 in Motegi, Japan. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)

Il fattore tempo dalla parte di Marquez

Se oggi il bilancio vede ancora Valentino Rossi in vantaggio per numero di successi e piazzamenti, il futuro potrebbe cambiare gli equilibri. A 31 anni, Marquez ha ancora diversi anni davanti a sé per arricchire il proprio palmarès e, chissà, superare definitivamente il Dottore anche nelle classifiche più prestigiose.

Marquez vs Rossi: i numeri a confronto

Statistica Marc Marquez Valentino Rossi Titoli mondiali 9 9 Gare disputate 284 432 Gare vinte 99 115 Podi 165 235 Pole position 102 65

