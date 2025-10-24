Lutto nello sport italiano, morto il giovane campione: poco fa la notizia

L’intero panorama sportivo nazionale è stato colpito dalla notizia della morte della giovane promessa del ciclismo italiano. Dopo un mese di lotta vissuto tra speranze e apprensione, si è spento questa mattina presso l’ospedale di Vicenza. Il decesso segue il grave malore che lo aveva colpito il 21 settembre, subito dopo la conclusione della “Piccola Sanremo” a Sovizzo.

Il malore e i soccorsi immediati

Il giovane atleta, che al momento dell’incidente correva per la Sc Padovani Polo Cherry Bank, era stato immediatamente assistito dal personale medico presente all’evento. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo e ricoverato in terapia intensiva, il giovane aveva dato iniziali segnali di ripresa. Tuttavia, nelle ultime ore, le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo.

Addio a Kevin, giovane promessa del ciclismo

Il giovane atleta lascia nel dolore la mamma Cinzia, il papà Roberto, i fratelli Simone e Antonio, oltre alla fidanzata Alice. Il fratello Antonio, anch’egli ciclista della stessa squadra padovana, ha espresso a nome della famiglia la gratitudine verso tutte le persone che hanno mostrato affetto e vicinanza in questo momento difficile.

«Ha sentito tutti questi incoraggiamenti e, fino all’ultimo, ha lottato ogni giorno per riprendersi. Un grazie particolare – ha detto – a tutti i medici e gli operatori dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, alla squadra che è stata al nostro fianco e a tutti coloro che hanno mandato anche un semplice pensiero a Kevin»

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva