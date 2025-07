Lorenzo Bonicelli, come sta dopo la frattura al collo: la notizia dall’ospedale

Dalle prime notizie che arrivavano da Essen, in Germania, la situazione appariva disperata: un ginnasta azzurro a terra, immobile, dopo un impatto violento durante una sessione di allenamento agli anelli. Era il 23 luglio, e il nome di Lorenzo Bonicelli ha cominciato a circolare con crescente apprensione tra gli addetti ai lavori e non solo. Ma oggi, pochi giorni dopo quell’incidente che ha fatto temere il peggio, arrivano alcuni aggiornamenti.

Chi è Lorenzo Bonicelli: il talento della ginnastica italiana

Nato nel 2004 a Lecco, Lorenzo Bonicelli è considerato uno dei talenti più promettenti della ginnastica artistica italiana. Cresciuto nella storica società Ghislanzoni GAL di Lecco, si è distinto fin da giovanissimo per la sua eleganza tecnica e la precisione negli esercizi agli anelli, specialità in cui eccelle. Convocato più volte nelle selezioni nazionali juniores, ha ottenuto risultati di rilievo sia in ambito nazionale che internazionale. Bonicelli è entrato stabilmente nel giro della Nazionale maggiore, rappresentando l’Italia in competizioni internazionali tra il 2023 e il 2025, e partecipando a diverse tappe di Coppa del Mondo. Il suo stile pulito e la tenacia lo hanno reso un punto di riferimento tra i ginnasti della nuova generazione.

#Essen Grande preoccupazione per il ginnasta lombardo Lorenzo #Bonicelli, 23 anni. Caduto male durante un suo esercizio alla rassegna in corso in Germania. È stato operato al collo. È in coma farmacologico. @IacBarlotti pic.twitter.com/la4aArJSvv — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 25, 2025

Condizioni di Lorenzo Bonicelli: i primi segnali positivi

Secondo quanto diffuso nelle ultime ore, l’intervento chirurgico è riuscito e le prime risposte neurologiche da parte dell’atleta sono confortanti. Una buona notizia, che però si inserisce in un quadro ancora estremamente delicato. Il percorso sarà lungo e complesso, ma l’ipotesi di danni permanenti, al momento, non è più la certezza che si temeva. Le condizioni di Lorenzo Bonicelli restano serie, ma già si registrano segnali che inducono a un cauto ottimismo.

Il ginnasta lombardo, che ha riportato la frattura della quinta vertebra cervicale, è stato sottoposto con urgenza a un intervento chirurgico per stabilizzare la colonna vertebrale: i medici hanno inserito placche e viti per contenere i danni. Dopo l’operazione, Bonicelli è stato risvegliato brevemente dal coma farmacologico e ha risposto in modo incoraggiante. “Non è in pericolo di vita ed ha anche aperto gli occhi”, ha riferito Luis Cavalieri, Console italiano a Colonia, aggiungendo che “i medici hanno tolto temporaneamente il coma indotto, per vedere se c’erano danni neurologici irreparabili, che sembrano non esserci, per fortuna”. Come riportato anche da Fanpage, l’intervento si è rivelato tempestivo e decisivo.

