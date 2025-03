Liverpool-Everton: pronostico e statistiche del derby

Liverpool ed Everton si preparano a un nuovo emozionante capitolo del loro storico derby nella Premier League. Questa rivalità, una delle più intense del campionato inglese, vede i Reds, attualmente in testa alla classifica, affrontare i Toffees presso l’iconico stadio di Anfield. Nonostante le posizioni diverse in classifica, entrambe le squadre aspirano a dimostrare la loro superiorità in una sfida che promette scintille.

Statistiche recenti e probabili formazioni

Il prossimo incontro tra Liverpool ed Everton ha un’importanza particolare per la classifica della Premier League. I Reds, guidati da Slot, mirano a mantenere invariato il loro vantaggio sull’Arsenal, mentre l’Everton di Moyes cerca di chiudere la stagione in modo positivo.

Liverpool : Dopo l’uscita dalla Champions League , il focus è tutto sul campionato. La formazione prevista include Salah , Jota e Diaz in attacco, con Gravenberch al centro del campo affiancato da Mac Allister e Szoboszlai .

: Dopo l’uscita dalla , il focus è tutto sul campionato. La formazione prevista include , e in attacco, con al centro del campo affiancato da e . Everton: Schierato in un solido 4-2-3-1, il team si affida alla fisicità di Beto in attacco, supportato da Harrison, Doucoure e Alcaraz. La difesa è guidata dal leader Tarkowski e dal portiere Pickford.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, con opzioni di streaming disponibili tramite l’app Sky Go.

Nel contesto delle statistiche, il Liverpool è imbattuto negli ultimi tre incontri casalinghi contro l’Everton, una striscia che sperano di prolungare. Tuttavia, i Toffees hanno dimostrato resistenza, avendo pareggiato l’ultimo incontro grazie a un gol cruciale di Tarkowski al 98′.

In sintesi, il derby di Liverpool rappresenta non solo una sfida per i punti ma anche un’occasione per entrambe le squadre di riaffermare il loro prestigio. Le quote delle scommesse vedono i Reds leggermente favoriti, data la loro posizione in classifica e i precedenti positivi ad Anfield. Tuttavia, il calcio insegna che nulla è scontato, specialmente in un derby così sentito.

