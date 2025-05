Lecce salvo con il colpo dell’Olimpico: 0-1 alla Lazio e scatta la festa

Una vittoria che vale una stagione: il Lecce espugna l’Olimpico di Roma con il punteggio di 0-1 sulla Lazio e conquista la salvezza aritmetica all’ultima giornata. I giallorossi si guadagnano così, per la prima volta nella loro storia, la permanenza in Serie A per quattro stagioni consecutive. Serata amarissima invece per i biancocelesti, che chiudono settimi e fuori dalle coppe europee, scavalcati in extremis dalla Fiorentina.

Coulibaly firma il gol decisivo prima del rosso a Pierotti

La tensione è palpabile fin dai primi minuti. In campo prevalgono timore ed equilibrio, con le due squadre più attente a non concedere spazi piuttosto che a costruire. Il primo tempo scivola via tra errori tecnici e pochissime occasioni da gol.

Quando lo 0-0 all’intervallo sembra scritto, ci pensa Coulibaly a cambiare la storia: al 43’, sfrutta un errore in disimpegno di Gila, scambia con Krstovic e con freddezza batte Mandas in uscita per lo 0-1 Lecce.

Il finale di tempo è ancora più complicato per i salentini: Pierotti riceve il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Il secondo tempo si preannuncia come un assedio.

Assalto Lazio, muro Lecce: Falcone super, salentini salvi

La Lazio prova a ribaltare il match con i cambi: Hysaj e Pedro dentro per aumentare spinta e qualità. I biancocelesti schiacciano gli ospiti nella loro metà campo, ma sbattono contro uno strepitoso Falcone, che compie almeno tre interventi decisivi su Guendouzi, Castellanos e Pedro.

Il Lecce, seppur in inferiorità numerica, resiste con cuore e ordine. Nel finale cresce il nervosismo: Romagnoli espulso lascia la Lazio in dieci, riequilibrando numericamente la sfida. Dopo cinque minuti di recupero, può partire la festa salentina.

I verdetti: Lecce salvo, Lazio fuori dall’Europa

Al triplice fischio l’esplosione di gioia è tutta giallorossa: il Lecce si salva con 38 punti, chiudendo il campionato a testa alta e scrivendo un capitolo storico per il club. La Lazio, invece, manca l’accesso a qualsiasi coppa europea, superata nel finale dalla Fiorentina.

⚽ Marcatore:

43’ Coulibaly (LEC)

