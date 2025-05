Finisce con un successo l’ultima partita ufficiale in panchina di Claudio Ranieri, ma non con la gioia piena. La Roma batte 2-0 il Torino all’Olimpico Grande Torino, ma il successo non basta per la qualificazione in Champions League: il contemporaneo 3-2 della Juventus sul campo del Venezia certifica il quarto posto bianconero. I giallorossi chiudono dunque in Europa League, al termine di una rimonta importante cominciata proprio con il ritorno di Ranieri sulla panchina capitolina.

Primo tempo: Paredes sblocca dal dischetto

L’ultima Roma di Ranieri parte forte: Shomurodov colpisce un palo dopo un cross basso velenoso, poi è Paredes a provarci da fuori. Il gol arriva al 18’ su rigore: grande azione di Saelemaekers, che sterza in area e viene colpito da Dembele. L’arbitro non ha dubbi, e dagli 11 metri Paredes spiazza Milinkovic-Savic con un tiro potente e angolato.

Nel prosieguo del primo tempo si segnalano due occasioni, una per parte: Kone per la Roma e Dembele per il Torino, ma il risultato resta sull’0-1 alla pausa.

Secondo tempo: Saelemaekers chiude i conti

La ripresa si apre senza cambi, ma la Roma colpisce ancora. Al 53’ arriva il raddoppio: Soule serve un cross perfetto sul secondo palo, dove Saelemaekers, lasciato colpevolmente solo, colpisce di testa e batte ancora Milinkovic-Savic.

Il Torino protesta per un contatto tra Shomurodov ed Elmas in area, ma né l’arbitro né il VAR rilevano irregolarità. La Roma sfiora anche il tris: Soule colpisce la traversa con un gran sinistro a giro al 66’. Nel finale c’è tempo per una girandola di cambi, con l’esordio anche del giovane Gabellini per il Torino, e per una rete annullata a Cristante per fuorigioco di Angelino.

Ranieri chiude con una vittoria e l’Europa League

La Roma porta a casa i tre punti con un 2-0 meritato, ma non basta per la Champions. A fare festa è la Juventus, che vince a Venezia e mantiene il quarto posto. La squadra giallorossa chiude quindi in Europa League, frutto di una seconda parte di stagione in crescendo sotto la guida di Ranieri, che conclude così la sua straordinaria carriera da allenatore con una vittoria e tra gli applausi.

⚽ Marcatori:

18’ Paredes (rig.)

53’ Saelemaekers

